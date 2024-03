Milan pronto a fare follie per Zirkzee: la rivale è solo una

Novità sull’affare Zirkzee per il Milan. Giorgio Furlani e il club sono pronti a fare follie per l’olandese. La concorrenza da battere è solo di una società.

Il Milan non ha dubbi da un pezzo: in estate servirà acquistare un nuovo centravanti che possa essere, per qualità e affidabilità, il nuovo titolare nel ruolo. Negli ultimi giorni se ne sono dette tantissime su Olivier Giroud, il cui futuro non è ancora stato deciso. Ma a prescindere da ciò che accadrà al francese, il Milan affonderà comunque un colpo per l’attacco in estate. Giroud, a 38 anni, non potrà più essere il primo delle gerarchie, e anche per questo sta valutando il trasferimento in MLS.

Le indiscrezioni recenti parlano di una trattativa già avviata tra l’entourage di Olivier e il Los Angeles FC. Ma non viene comunque esclusa la sua permanenza a Milano. Se resterà, Giroud non potrà altro che essere la riserva di lusso, pronto a subentrare per aiutare la squadra nei momenti più difficili. Il suo contratto è in scadenza tra pochi mesi, e la sensazione è che tutto dipenda dalle intenzioni del Milan: rinnovare o non rinnovare, la scelta spetta forse al club. Intanto, Furlani e Moncada hanno in mano una lista dei papabili a prendere il posto da titolare nell’attacco del Milan.

David, Sesko, Zirkzee? La prima scelta è una e una soltanto e porta all’olandese del Bologna che sta facendo faville in questo stagione. Le ultime di Sportmediaset sono cruciali.

Milan, per Zirkzee pronti ad un grosso investimento

Sportmediaset sottolinea con convinzione che il Milan è pronto a lottare sul mercato per aggiudicarsi Joshua Zirkzee. Furlani e Moncada sono consapevoli che si dovrà partire da una base di 60 milioni di euro. Nessun problema, il Diavolo è ben disposto e attualmente è in totale pressing sul calciatore. Dialoghi dunque avviati e serrati con l’entourage di Zirkzee. Si è però detto che la concorrenza è tanta e agguerrita. Ma in realtà le cose starebbero diversamente.

Bayern Monaco? No, la pista è molto fredda, anche perché il giocatore non ha intenzione di tornare in Baviera. Napoli o Manchester United? Nemmeno, dato che con tutta probabilità né i Red Devils né gli azzurri potranno garantire a Zirkzee il grande palcoscenico della Champions League. Chi resta? L’Arsenal! L’Arsenal è l’unica vera rivale di mercato del Milan, pronta ad insidiarlo nella corsa a Joshua.

Il Diavolo è consapevole della forza dell’inglese di Londra, ma stavolta vuole andare fino in fondo e provarci con tutte le sue forze. Forse, anche a costo di qualche cessione a sorpresa.