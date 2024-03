Milan, rivoluzione in attacco: deciso il futuro di Jovic

Il Milan si appresta a cambiare volto al proprio attacco: ecco la situazione legata al centravanti e alla posizione di Luka Jovic in rossonero

Sarà un’estate calda per il Milan. Il club rossonero è pronto a vivere il calciomercato da protagonista. Un calciomercato, però, diverso rispetto a quello della scorsa stagione.

Il Diavolo tra giugno e luglio ha comprato davvero parecchio, rivoluzionando l’intero organico. La prossima campagna acquisti, però, sarà diversa, e si investirà su pochi giocatori, per puntellare la squadra, che ha certamente bisogno di un difensore centrale, un centrocampista e chiaramente di un attaccante.

Ma il reparto offensivo sarà quello più attenzionato. Il Diavolo ha deciso di regalarsi un giovane centravanti a cui affidargli le chiavi dell’attacco, con una spesa da 40-50 milioni di euro. Ma i colpi in avanti potrebbero essere addirittura due, se Olivier Giroud non dovesse rinnovare. Il contratto del francese scade il prossimo 30 giugno e ad oggi gli Stati Uniti sembrano l’ipotesi più probabile. Poche settimane, però, e capiremo se Giroud prolungherà il proprio contratto o no.

Il Milan, dunque, si sta guardando attorno e  sta cercando di capire quale sia il miglior investimento da fare. Sul taccuino i nomi sono tanti: dal più gettonato Joshua Zirkzee, passando per Sesko del Lipsia a Gyokeres dello Sporting, senza dimenticare Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille. Presto sapremo su chi il Milan sia intenzionato a puntare, senza dimenticarci che potrebbe esserci spazio anche per un altro acquisto.

Milan, idea presa: il ruolo di Jovic

Le idee del Diavolo sono chiare, a prescindere da chi siederà sulla panchina rossonera la prossima estate: servono due centravanti che si possono alternare.

Due attaccanti che non chiuderebbero le porte alla permanenza di Luka Jovic. Il Milan, infatti, è sempre più convinto che il serbo possa rappresentare quel jolly, utile a partita in corso. D’altronde l’ex Fiorentina, che ha segnato 8 gol (non certo pochi) ha fatto la differenza soprattutto con un numero nove al suo fianco, quando è stato chiamato a subentrare dalla panchina. Caratteristica questa particolarmente apprezzata.

Il Milan così è sempre più intenzionato ad esercitare l’opzione di rinnovo di un ulteriore anno, permettendo a Jovic di rimanere in Serie A. Da qui a fine stagione sarà poi interessante vedere l’evoluzione di Noah Okafor e se Pioli deciderà di puntare ancora su di lui come alternativa a Giroud al centro dell’attacco. Contro i gialloblu, insieme a Rafa Leao e Christian Pulisic, non ha certo fatto male.