Milan, sfida di mercato con la Juventus: nel mirino un big di Premier

Il Milan ha messo nel mirino un top player della Premier League: i rossoneri dovranno sfidare la Juve in un derby italiano di mercato

Un rinforzo per il centrocampo del Milan. Si ripartirà da qui in vista della prossima stagione, con la dirigenza rossonera che lavorerà alacremente per acquistare calciatori funzionali alla rosa rossonera. L’obiettivo è rendere il più possibile competitiva la squadra da affidare a Stefano Pioli o, in caso di addio, al nuovo tecnco che varcherà i cancelli di Milanello.

L’attaccante è ovviamente la priorità, considerato come il ruolo sia scoperto dopo il sempre più probabile addio di Giroud, direzione Stati Uniti ma anche nella linea media un puntello servirà eccome nella rosa rossonera. Già, ma chi potrebbe essere il rinforzo ideale?

Di certo la dirigenza è alla ricerca di un calciatore di livello e qualità, in grado di innalzare il tasso tecnico dell’intera squadra. E l’obiettivo pare sia stato individuato. Occhi in Premier League, al momento il campionato più seguito e talentuoso al mondo, per acquistare un giocatore di gran livello, un top player assicurato.

Milan, Thiago per la mediana: è sfida alla Juve

Il nome nel mirino dei rossoneri è una stella del Liverpool, il 32enne Thiago Alcántara. In carriera ha vestito anche le maglie di Barcellona – il club dov’è cresciuto insieme al fratello Rafinha, ex Inter – e Bayern Monaco. Il 32enne ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e potrebbe lasciare Liverpool, nell’ambito di una sorta di rivoluzione che partirà dalla panchina, dopo l’addio di Jurgen Klopp.

Qualità indiscutibili per il 32enne nato in Italia ma nazionale spagnolo che può agire da regista puro ma anche come mezz’ala e finanche in posizione più avanzata, come trequartista. In questa stagione appena 5 i minuti giocati, lo scorso 4 febbraio contro l’Arsenal nella sconfitta dei Reds per 1-3.

Non ha potuto dare il suo apporto alla squadra, colpa di una serie di infortuni che di fatto gli hanno impedito di giocare in questa stagione. Con ogni probabilità non parteciperà agli Europei in Germania ed è alla ricerca di un nuovo progetto dove rilanciarsi.

E la Serie A sembra proprio l’ideale per lui: il Milan ci sta pensando, ma il club rossonero non è l’unico ad aver acceso i riflettori su di lui. Avversaria di Moncada e Furlani è la Juventus, con i bianconeri a caccia di rinforzi per la mediana viste le difficoltà delle ultime settimane del club.