Milan, via Maignan? Non solo Di Gregorio, altro nome a sorpresa

La permanenza di Maignan in rossonero è incerta: ci sono tre portieri della Serie A che potrebbero rimpiazzarlo in caso di cessione.

Il Milan ha due giocatori molto importanti che hanno un contratto in scadenza a giugno 2026: Mike Maignan e Theo Hernandez. Senza rinnovo nei prossimi mesi, entrambi potrebbero essere a rischio vendita.

Non mancheranno ricche offerte da parte di alcune big europee nel mercato estivo, bisognerà vedere cosa succederà. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United ha dimostrato che non ci sono incedibili, a maggior ragione è così se ci sono degli accordi contrattuali che scadono tra non molto tempo. La dirigenza rossonera ha avviato dei contatti per i rispettivi prolungamenti, però in questo momento le trattative non sono entrate nel vivo.

Milan, chi può sostituire Maignan?

In queste settimane non sono mancati rumors riguardanti club interessati a Maignan ed Hernandez. Il portiere ex Lille viene valutato dal Milan circa 70 milioni di euro, mentre il terzino ex Real Madrid almeno 100 milioni. Proposte di questo tipo verrebbero inevitabilmente valutate dalla società.

In caso di cessione, fondamentale investire bene i soldi incassati, innanzitutto per sostituire dei pilastri del genere. Il quotidiano Tuttosport oggi ribadisce che Michele Di Gregorio del Monza rimane una delle idee in caso di vendita di Maignan. Può partire per 20 milioni, Adriano Galliani difficilmente rifiuterebbe un’offerta di tale entità. L’ex Inter sta disputando delle ottime stagioni con la maglia della squadra brianzola e sembra pronto a mettersi alla prova a un livello più alto. Anche la stessa Inter, la Juventus e il Napoli lo stanno seguendo con interesse.

E ci sono anche altri due portieri della Serie A che, secondo Tuttosport, farebbero parte della lista dei nomi considerati dal Milan: Alex Meret e Josep Martinez. Il primo è in scadenza di contratto con il Napoli e c’è una clausola che fa scattare il rinnovo automatico in caso di raggiungimento del 70% delle presenze stagionali. L’altro sta facendo molto bene con il Genoa.

Nessuno di questi è al livello di Maignan, però sono dei buoni portieri. Ovviamente, nella lista della dirigenza ci sono anche altri nomi e non sono escluse sorprese nel caso in cui il francese dovesse essere ceduto. Vediamo cosa succederà, è presto per sbilanciarsi. Sicuramente il rinnovo non è semplice, perché le richieste dell’entourage di Mike sembrano un po’ elevate e non facilitano il raggiungimento di un accordo.