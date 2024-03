Reijnders fa impazzire l’Olanda: “Grande in pochissimo tempo”

Parole al miele per Tijjani Reijnders, il centrocampista del Milan che sta facendo molto molto bene con la maglia della sua nazionale.

Weekend che si sta rivelando molto positivo e pieno di belle notizie per i calciatori del Milan, ovvero coloro che sono impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo. Per esempio Rafael Leao, titolare nel 5-2 rifilato dal suo Portogallo alla Svezia ed autore dello splendido gol del vantaggio.

Ma c’è anche un altro rossonero che nelle scorse ore si è riservato il lusso di trovare una bellissima rete con la propria selezione nazionale. Ovvero Tijjani Reijnders, il centrocampista ‘tuttofare’ del Milan che ormai si è guadagnato uno spazio importante nell’Olanda, come dimostrato dalle ultime convocazioni.

Nella partita giocata ad Amsterdam contro la Scozia, il numero 14 milanista ha aperto le danze con un gol davvero esemplare, un destro secco all’angolino, quasi ad accarezzare l’incrocio dei pali. Una bella notizia per tutti, in particolare per il Milan che vede confermati i progressi e le capacità tecniche di questo mediano completo ed ancora piuttosto giovane.

Koeman esalta Reijnders ed il suo lavoro con il Milan

Uno dei più soddisfatti delle prove di Reijnders e dei miglioramenti dal punto di vista caratteriale e di esperienza internazionale è senza dubbio il c.t. olandese. Ronald Koeman, colui che è stato scelto per portare l’Olanda verso un buon piazzamento ad Euro 2024.

Dopo la partita contro gli scozzesi, vinta dagli oranje con un netto 4-0, Koeman ha parlato di Reijnders in maniera entusiastica, facendo intendere di essere felicemente sorpreso di come sia cresciuto in questi mesi, anche grazie al Milan: “Mi piace il modo in cui gioca con semplicità, ha una bella accelerazione e sa segnare grandi gol, come stasera. Lui accanto a De Jong? Entrambi hanno i piedi leggeri, come diciamo noi. Tijjani è diventato un grande giocatore in pochissimo tempo. Non può essere lasciato fuori dagli Oranje”.

Dunque le parole del commissario tecnico fanno intendere come il suo lavoro nel Milan di mister Pioli sia stato assolutamente produttivo, facendo maturare Reijnders da tanti punti di vista rispetto ai tempi, comunque positivi, dell’AZ Alkmaar. In questo modo l’olandese si candida per un posto da titolare nella mediana titolare accanto a De Jong e all’atalantino Koopmeiners, altro calciatore di grande spessore proveniente dalla Serie A.

Martedì sera Reijnders potrebbe scendere nuovamente in campo con gli oranje contro la Germania, in un’altra amichevole di lusso su campo tedesco. Poi da mercoledì sarà a disposizione di Pioli per preparare il gran finale con la maglia rossonera.