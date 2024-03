Semifinali Youth League, quando gioca il Milan: data, orario e avversario ufficiali

La UEFA ha ufficializzato il calendario delle semifinali di Youth League, a cui prenderà parte il Milan Primavera di Ignazio Abate. Ecco data e ora.

Il Milan Primavera ha fatto un’altra impresa nella stagione in corso. Proprio come accaduto in quella passata, i giovani rossoneri guidati da Ignazio Abate sono riusciti a strappare il pass per le semifinali di Youth League, l’equivalente della Champions League ma per le Under 19 d’Europa. Quest’anno è stato forse più emozionante, dato che il piccolo Diavolo ha battuto il Real Madrid prima di accedere alle semifinali.

Una sfida tra titani quella andata in scena ai quarti contro i blancos, i quali sembravano avere in pugno, nel primo tempo, il passaggio del turno. Ma la squadra di Ignazio Abate non si è mai arresa e dopo aver trovato il pareggio (1-1) con Sia, ha portato la gara ai calci di rigore vincendola anche grazie ad uno straordinario Raveyre (ha neutralizzato due penalty degli avversari).

Grande festa dopo l’ultimo calcio di rigore realizzato da Kevin Zeroli, lo stesso che aveva segnato il penalty decisivo contro il Braga agli ottavi, e qualificazione in tasca. Il caso ha poi deciso che sarà Porto-Milan alle semifinali di Youth League. Mentre le altre due a sfidarsi saranno Olympiacos e Nantes. Rivali alla portata? Diremmo di sì, ma sarà sempre il campo a dire come stanno le cose.

Intanto, sono state ufficializzate date e orari delle semifinali. Ecco quando giocherà il Milan di Ignazio Abate.

Milan in semifinale di Youth, data e ora

Come apprendiamo dai canali ufficiali del Settore Giovanile rossonero, Porto-Milan Under 19 si disputerà giorno 19 aprile alle ore 18.00. Gara pomeridiana dunque per i giovani di Ignazio Abate, che dovranno provare a conquistare la finale nella gara secca. Quanto all’altra semifinale, tra Olympiacos e Nantes, si disputerà lo stesso giorno ma alle ore 14.00. Dunque, il Milan Primavera scenderà in campo già conoscendo la prima finalista.

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐮𝐫 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 🗓️ Ufficiali gli orari delle Semifinali di venerdì 19 aprile Ore 14.00: Olympiacos 🆚 Nantes

Ore 18.00: Porto 🆚 #MilanPrimavera Ev. Finale: lunedì 22 aprile, ore 18.00 📍 Centre Sportif de Colovray, Nyon (SUI)… pic.twitter.com/5NiEPxZJTv — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) March 22, 2024



Finale che avrà luogo il lunedì subito successivo, 22 aprile, alle ore 18.00. La sede scelta per la disputa dell’atto finale è Nyon, in Svizzera, città sede della UEFA. Con precisione, lo stadio ospitante sarà il Centre Sportif de Colovray, stessa sede dello scorso anno, quando l’AZ Alkmaar ha battuto per 5-0 l’Hajduk Spalato.

Dunque, non ci resta che attendere prima il 19 aprile per gustare tutte le emozioni che la Primavera del Milan ci ha ormai abituato a percepire. Sperando, chiaramente, che sarà finale quest’anno.