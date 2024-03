Un super bomber per il Milan: Ibrahimovic lo spinge in rossonero

Il Milan è a caccia di un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Tanti i nomi sul taccuino, ma La Gazzetta dello Sport rilancia lo svedese

E’ l’acquisto di un centravanti giovane la priorità del Milan. In estate i rossoneri, a prescindere dal futuro di Olivier Giroud, dovranno mettere le mani su un nuovo bomber, che possa garantire tanti gol.

Il 2024 non può non essere l’anno del numero nove e la dirigenza del Diavolo è così a lavoro, alla ricerca del profilo giusto. In questi giorni sono emersi diversi profili e stamani La Gazzetta dello Sport rilancia quello di Viktor Gyokeres.

Lo svedese classe 1998 è protagonista di una stagione davvero importante con la maglia dello Sporting: sono ben 39 le reti segnate e 14 gli assist realizzati, in 45 partite. Sono chiaramente numeri che parlano da soli e che non possono essere passati inosservati. Numeri che ha notato anche Ibrahimovic: Zlatan – come scrive il giornale – segue con grande attenzione la crescita del connazionale e può spingerlo verso il Milan.

Il prezzo di Gyokeres non è certo basso: i portoghesi hanno inserito una clausola rescissoria nel contratto da 100 milioni di euro, ma potrebbero lasciarlo partire per la metà, anche se la concorrenza dei club inglesi, come Arsenal e Chelsea, è destinata a fare alzare il prezzo. 50 milioni non sono comunque pochi. Il Milan, però, sa perfettamente che per mettere le mani su un centravanti affidabile giovane di alto livello difficilmente potrà spendere una cifra più bassa.

Milan, caccia al bomber: non solo Gyokeres

D’altronde 50 milioni di euro sono i soldi che servirebbero per strappare Sesko al Lipsia o Gimenez al Feyenoord. Due giocatori sul taccuino del Milan a pari di Jonathan David e Joshua Zirkzee.

Per quanto riguarda l’attaccante del Bologna, sappiamo che l Bayern Monaco può riportarlo alla base per 40 milioni di euro, ma i rossoblu si augurano di poterlo tenere o cedere ad una cifra superiore, sui 50-60 milioni. Tantissimi soldi per un calciatore, che contrariamente agli altri ha dimostrato di poter far bene in Serie A e a San Siro.

Sarebbe più facile, invece, acquistare il calciatore del Lille, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e questo potrebbe far crollare il prezzo. Per non correre il rischio di perderlo a zero, i francesi potrebbero così venderlo per meno di 40 milioni.