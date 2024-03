Accordo raggiunto con il Real Madrid: il Milan ha già chiuso l’affare

Il Milan ha trovato l’accordo con il Real Madrid per il terzino: l’annuncio dopo Pasqua, le cifre dell’affare

La ricerca di un vice Theo Hernandez, in casa Milan, è quasi un qualcosa di ossessivo. Negli anni i rossoneri ci hanno provato a più riprese a trovare l’erede del francese, senza esito alcuno però. Nessuno ha retto il confronto con il cursore mancino, uno dei più forti del panorama europeo e così spesso si è trattato di meteore e nulla più.

Ne sa qualcosa Ballo-Touré che, dopo un biennio di quasi anonimato al Milan, è stato ceduto in prestito in Inghilterra, al Fulham precisamente, dove ha fin qui raccolto le briciole. Pioli, in questa stagione, ha fatto di necessità virtù soprattutto nel momento di massima emergenza, con il buon Theo addirittura sacrificatosi nel ruolo di centrale difensivo.

Eppure sembra proprio che il Milan stavolta abbia trovato il giusto erede di Theo, l’alter ego in grado di non farlo rimpiangere quando il vicecapitano sarà chiamato a tirare il fiato. Nessun acquisto – o meglio – nessun altro ingaggio, perché i rossoneri ce l’hanno già in casa, acquistato con grande lungimiranza la scorsa estate.

Milan, Jimenez resta rossonero: accordo con il Real Madrid

Il riferimento è ad Alex Jimenez, ingaggiato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Real Madrid. Classe 2005, appena 18 anni, quindi, il laterale spagnolo ha convinto tutti a Milanello tanto da spingere il club di via Aldo Rossi a comunicare alle merengues l’intenzione di riscattare il ragazzo.

Lo afferma Sky Sport che spiega come il Milan abbia trovato l’accordo con le merengues a cifre inferiori ai 5 milioni precedentemente sanciti ma che possano scollinare quell’importo con i bonus; il club spagnolo terrà il diritto di recompra ma a cifre più alte rispetto a quelle pattuite la scorsa estate. Jimenez, come detto, è un classe 2005 davvero molto interessante.

Ha già fatto tutta la trafila delle nazionali Under della Spagna, dall’Under 15 all’U19 passando per l’U17 ed è considerato un profilo più che valido nel Paese, di sicuro il futuro delle Furie Rosse. Aggregato inizialmente alla formazione Primavera, Jimenez ha già esordito in Serie A.

Alte le aspettative nei suoi confronti, dopo varie convocazioni insieme alla prima squadra l’esordio dapprima in Coppa Italia, nella sfida contro il Cagliari poi in campionato contro l’Empoli, entrato al posto di Florenzi infortunato. Considerato l’erede di Theo Hernandez, gioca prevalentemente sulla corsia destra ed ai tempi del Castilla – la seconda squadra del Real Madrid – aveva una media pazzesca di un assist ogni 168′.