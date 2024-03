Cafu è nei guai: debiti fino al collo, cosa sta succedendo

Notizie disastrose quelle che arrivano sul conto di Cafu direttamente dal Brasile. L’ex Milan è sommerso dai debiti e sta lottando contro i pignoramenti.

Cafu è stato e sarà sempre uno dei calciatori più forti, talentosi e utili che il Milan abbia vantato tra le sue fila. Un terzino sinistro di estremo lusso, che in rossonero è salito sul tetto d’Europa e del mondo più volte. Il Diavolo lo aveva prelevato nel 2003 dalla Roma a titolo gratuito: un affarone dei più riusciti. Sino al 2008, il brasiliano ha comandato la fascia di sinistra rossonera, facendo faville.

Il calcio lo ha lasciato poi nel 2009, ma solo quello giocato. Difatti, Cafu ha scelto di aprire un’agenzia di calciatori e agenti, insieme alla moglie nel 2004. Questa stessa agenzia, dopo anni, gli sta adesso causando dei gravissimi problemi. Come apprendiamo da UOL, fonte accreditata brasiliana, l’ex Milan è infatti sommerso dai debiti. Inguaiato fino al collo, sta lottando contro i pignoramenti.

Come detto, i guai finanziari sono stati causati dall’agenzia del brasiliano, la Capi Penta International Player, che fallita nel 2019 lo ha introdotto in un gran calvario di debiti. Come apprendiamo dalla stessa fonte, sono tanti quelli contratti da Cafu. Il totale è pari a circa 1 milione 800mila euro. Ma a questi vanno aggiunti i pegni che superano circa un milione e mezzo di euro. Come potrà ripagarli l’ex Milan? Vendendo la sua villa di famiglia. I dettagli da UOL.

Cafu costretto a vendere casa

L’ex terzino è costretto a vendere la sua spettacolare villa di Barueri, situata a San Paolo. È già stata messa all’asta per ripagare interamente i debiti. Inizialmente, Cafu ha cercato di impedire la vendita, sostenendo che si tratti della sua casa di residenza e che, in quanto bene di famiglia, non può essere espropriata. Ma i suoi avvocati non sono riusciti a ribaltare la situazione in tribunale, e dunque il pignoramento è stato presto messo in atto.

Parliamo di una villa che ha una superficie di 2.581 metri quadri, edificata su quattro piani, con sei suite, una piscina, un campo da calcio a sette, una sala giochi, una sala cinema, una sala trofei, saune e un ascensore. Secondo UOL, la casa di Cafu è stata messa all’asta per quello che viene ritenuto il suo valore reale, cioè di 7,4 milioni di euro (40 milioni di relais).



Come detto, quasi tutto l’importo ottenuto dall’asta per la villa sarà utilizzato dall’ex Milan per pagare i suoi creditori. Il più pesante di questi debiti secondo UOL è con una banca brasiliana, per un totale di 777mila euro. Altri sono con persone che hanno fatto causa a Cafu e hanno ottenuto i pignoramenti.