Infortunio Kjaer, arriva l’esito degli esami: sospiro di sollievo per il Milan

Altro infortunio per Kjaer, il difensore si è fermato durante il match tra Danimarca e Svizzera: l’esito degli esami è incoraggiante

Non solo gol e grandi giocate. La pausa per le Nazionali porta con sé in casa Milan anche la preoccupazione per le condizioni di salute di Simon Kjaer. Durante il match amichevole tra Danimarca e Svizzera andato in scena il 23 marzo, lo stesso che ha messo ko anche l’interista Sommer, il difensore danese è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. In particolare, è stato fermato da un problema muscolare ed è stato sottoposto immediatamente agli esami di rito per stabilire l’entità del suo infortunio.

L’ennesima tegola per l’esperto difensore rossonero, in una stagione in cui ha dovuto saltare diverse stagioni per problemi muscolari e in cui è stato spesso superato nelle gerarchie di Pioli per la difesa non solo da Tomori, ma anche da Thiaw e Gabbia. Il classe 1989, alle prese con le riflessioni sul suo futuro, sperava di poter concludere la propria stagione e probabilmente anche la propria avventura milanista con un’ultima grande cavalcata, magari in Europa League.

Per farlo c’è bisogno di una buona condizione fisica, ed è anche per questo che il problema fisico rimediato nella sfida con la Nazionale è arrivato come una vera tegola sul suo umore. Fortunatamente però gli esami hanno dato esito positivo. Il problema c’è, ma dovrebbe essere molto meno preoccupante di quanto si sarebbe potuto pensare in un primo momento.

Buone notizie per Kjaer e il Milan: l’esito degli esami del danese

Quando i tifosi rossoneri hanno visto il centrale difensivo danese gettare la spugna durante la sfida contro gli elvetici, hanno pensato immediatamente al peggio, come se la maledizione di questa stagione non fosse ancora stata superata. E in effetti, soprattutto nel reparto arretrato, Pioli ha dovuto affrontare moltissime difficoltà e assenze, anche di lungo periodo, in questa stagione.

A causa di problemi fisici hanno dovuto rimanere ai box per un tempo più o meno lungo lo stesso Kjaer, Tomori e Thiaw, costringendo il tecnico a inventarsi soluzioni d’emergenza come Theo in versione centrale difensivo e la società a correre ai ripari richiamando anzitempo Gabbia dal prestito al Villarreal.

Fortunatamente, però, stavolta il fato non si è accanito sui rossoneri. L’uscita di Kjaer, avvenuta precauzionalmente, ha consentito al difensore di evitare guai seri. I controlli di rito cui è stato sottoposto il giocatore hanno avuto un esito positivo: a quanto trapela, non c’è stata nessuna lesione muscolare.

Il difensore danese non dovrebbe quindi avere problemi a rientrare in campo fin da subito. Potrà aver bisogno al massimo di qualche giorno di riposo, ma tutto fa pensare che possa essere abile e arruolabile anche per la prossima sfida di campionato, quella del 30 marzo contro la Fiorentina.