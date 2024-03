Infortunio Kjaer, il difensore fa chiarezza: “Ecco cosa ho avvertito”

Simon Kjaer fa chiarezza sull’infortunio subito ieri sera durante Danimarca-Svizzera, facendo capire al Milan di cosa si trattasse.

Ansia in casa Milan ancora una volta per un infortunio giunto durante la sosta per le nazionali. A fermarsi è stato Simon Kjaer, esperto difensore centrale che era impegnato da capitano con la sua Danimarca.

Nel secondo tempo dell’amichevole disputata ieri tra Danimarca e Svizzera (per la cronaca terminata 0-0), il centrale del Milan ha accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto al cambio. Al 65′ minuto il c.t. danese Hjulmand lo ha sostituito per evitare ulteriori problemi, facendo subito scattare l’allarme.

Il Milan si è messo subito in contatto con il classe ’89 e con lo staff medico della Danimarca, per capire l’entità dell’infortunio. Nelle prossime ore verranno fatti gli accertamenti del caso, ma intanto è stato lo stesso Kjaer a parlare e fare chiarezza. Il centrale ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’immediato post-partita.

“Ho avvertito un po’ di fastidio alla coscia destra e ho preferito non rischiare – ha ammesso Kjaer – Valuteremo di cosa si tratta ma non credo sia nulla di grave. Siamo in una fase delicata della stagione e non ho voluto rischiare, se fosse stata una partita dell’Europeo sarei rimasto sicuramente in campo”.

Probabilmente nelle prossime ore Kjaer rientrerà a Milanello per effettuare i controlli di rito, assistito dallo staff medico di mister Pioli. La speranza è che sia solo un lieve risentimento e che il difensore si sia fermato in tempo, visto che l’ecatombe difensiva ha già colpito il Milan in questa stagione troppe volte.