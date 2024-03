Infortunio Kjaer in Danimarca-Svizzera: costretto al cambio, i primi aggiornamenti

Altro infortunio per Simon Kjaer. L’esperto difensore del Milan si è fermato nel secondo tempo dell’amichevole con la Danimarca.

La sosta per le nazionali continua a mietere le solite vittime, dal punto di vista muscolare. Un vero e proprio incubo per club, allenatori e tifosi, che hanno paura di veder infortunarsi i propri calciatori e beniamini per via dei troppi impegni ravvicinati in giro per il mondo.

Il Milan, dopo lo stop preventivo ad Ismael Bennacer con l’Algeria, deve appurare un altro problema muscolare occorso ad un proprio tesserato. Simon Kjaer si è fermato durante l’amichevole di sabato sera tra Danimarca e Svizzera. Il capitano dei danesi è stato sostituito intorno al 65′ minuto di gioco in seguito all’acutizzarsi di un problema fisico.

Ancora da chiarire la presunta entità del danno muscolare, fatto sta che per l’ennesima volta negli ultimi mesi Kjaer rischia di essere vittima di un infortunio, con il timore di vederlo saltare alcune partite molto importanti. Il Milan tra l’altro ha da poco perso Pierre Kalulu per un problema al ginocchio.

Una pecca non di poco conto per il Milan, che in vista dei quarti di finale di Europa League contro la Roma rischia di dover fare a meno di Kjaer e Kalulu infortunati oltre che di Tomori, che salterà l’andata per squalifica.

Nella stessa partita amichevole si è fermato dopo pochi minuti anche il portiere svizzero Yann Sommer, titolare dei pali dell’Inter. L’ennesima sosta maledetta per le squadre italiane.