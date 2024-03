Milan, altro derby di mercato: nel mirino un big della Premier

Il Milan e l’Inter mettono gli occhi su un grande protagonista della Premier League: si preannuncia un duello di mercato

Le strade di Milan e Inter potrebbero tornare a incrociarsi nuovamente, stavolta per un grande calciatore da anni protagonista in Premier League. Non sarebbe la prima volta, e probabilmente nemmeno l’ultima. E d’altronde in questo caso l’occasione sarebbe ghiotta per entrambe. Il profilo in questione garantirebbe infatti esperienza, qualità e quantità a un prezzo tutto sommato abbordabile.

Non c’è molto da rifondare in casa Inter. Salvo stravolgimenti di fine campionato, la squadra nerazzurra, ormai avviata a vincere il tricolore, potrebbe confermare in blocco buona parte dei protagonisti di questa stagione fin qui sopra le aspettative. Tuttavia in difesa, complice l’età ormai avanzata di Acerbi, un innesto potrebbe rivelarsi necessario in un’annata in cui gli uomini di Inzaghi dovranno non solo affrontare il campionato e le solite competizioni nazionali, ma anche una Champions League con più partite e un Mondiale per club a giugno.

Discorso simile, eccetto per il mundialito, in casa rossonera. Anche il Milan ha bisogno di allungare la rosa in vista di una stagione impegnativa, e soprattutto deve far fronte a una situazione in divenire in difesa. In quel reparto il club sembrerebbe aver infatti deciso di liberare Kjaer, che dovrà quindi essere sostituito da un innesto d’esperienza ma in grado di garantire maggior continuità rispetto a quella offerta dal danese negli ultimi anni. E il profilo ideale potrebbe essere un centrale in uscita da un top club di Premier.

Milan-Inter, occhi su un difensore centrale di livello internazionale: è un titolare del Manchester United

Negli ultimi tempi sembra che il Milan abbia un occhio di riguardo per gli svedesi. E non potrebbe essere altrimenti, vista la carica acquisita da Zlatan Ibrahimovic all’interno della società. Se per l’attacco è quindi diventato particolarmente di moda il nome di Gyökeres dello Sporting, un centravanti che piace moltissimo al club, ma che dal costo quasi proibitivo, per la difesa l’identikit giusto potrebbe portare a un altro pilastro della Nazionale scandinava.

Protagonista ormai dal lontano 2017/18 delle disavventure del Manchester United, Victor Lindelöf potrebbe essere l’uomo giusto per alzare il livello della retroguardia rossonera nella prossima stagione. Sul centrale classe 1994 sarebbe però forte anche l’interesse dell’Inter, pronto a un altro colpo di livello internazionale dal costo abbordabile.

A suggerire un possibile duello di mercato è stato, su Twitter, il giornalista specializzato in mercato internazionale Ekrem Konur. Stando alle sue fonti, sia i rossoneri che i nerazzurri avrebbero individuato in Lindelöf l’uomo perfetto per rinforzare la rosa la prossima stagione.

Dopo tanti anni allo United, lo svedese potrebbe infatti aver voglia di cambiare aria e di provare una nuova esperienza. Complice qualche problema fisico di troppo, in questa stagione, pur tornando titolare nelle ultime settimane, non ha vissuto un’annata indimenticabile, e con un contratto in scadenza nel 2025 potrebbe essere lasciato andare dalla società inglese anche per una somma tutto sommato non altissima, attorno ai 15-20 milioni di euro. Un vero affare, considerando il suo pedigree e le sue qualità indiscutibili.