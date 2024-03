Milan, cessioni da 40 milioni: è il tesoretto per l’attaccante

Ecco come il Milan ricaverà la somma ideale per puntare sull’attaccante titolare della prossima stagione. Strategia già definita.

Non è certo una novità o una sorpresa che la priorità del Milan, in vista della sessione di mercato estiva 2024, sia l’acquisto di un nuovo centravanti. È risaputo come la squadra di Stefano Pioli abbia assoluto bisogno di rinverdire l’attacco, con l’arrivo di almeno un calciatore offensivo giovane e di prospettiva.

In attesa di capire cosa sarà del futuro di Olivier Giroud e Luka Jovic, entrambi in scadenza di contratto a giugno, il Milan deve cominciare a lavorare per reperire il numero 9 del domani. Tanti i nomi già segnalati dai media e sicuramente già nel mirino del club rossonero. Ma prima di tutto bisognerà stanziare un tesoretto per andare all’assalto del nuovo bomber.

Un tesoretto che andrà ricavato presumibilmente dalle operazioni in uscita. Ma chi crede che il Milan sarà costretto a cedere per forza un pezzo grosso per guadagnare una somma spendibile, sbaglia di grosso. Il piano dei rossoneri è quello di ottenere circa 40 milioni di euro da operazioni per così dire ‘secondarie’.

L’addio di esuberi e prestiti per finanziare il nuovo bomber

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, la strategia del Milan è già definita. I rossoneri sono convinti di poter ricavare la suddetta cifra, da reinvestire sul mercato, grazie in particolare a tre cessioni. Ovvero il riscatto di tre calciatori di proprietà rossonera, ma attualmente in prestito altrove.

Gli elementi in questione sono Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini. Calciatori che il Milan ormai considera vendibili anche a titolo definitivo e non più utili alla causa in proiezione futura. Solo il fantasista belga, in caso di riscatto da parte dell’Atalanta, farebbe incassare al club ben 23 milioni di euro.

Saelemaekers, che si è ben integrato come jolly offensivo del bel Bologna di Thiago Motta, potrebbe restare in Emilia per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, come da contratto. Così come Maldini jr., che a Monza sembra aver trovato la piazza ideale dove esprimersi. Una somma tra i 3 ed i 5 milioni basterà per fargli lasciare a titolo definitivo il Milan e continuare l’avventura brianzola.

Senza dimenticare le situazioni di altri esuberi in prestito: Origi, Ballo-Touré, Pellegrino e Romero, tutti destinati a rientrare a Milanello a fine stagione ma cedibili a terzi senza troppe pretese. Il giovane attaccante argentino, in prestito all’Almeria, sta facendo bene in Liga e potrebbe anche ricevere una proposta per il riscatto definitivo.

Da tutte queste operazioni per così dire minori, il Milan potrà ottenere la suddetta somma per la prima punta del prossimo anno. Zirkzee, Sesko, Gyokeres e gli altri, l’assalto dei rossoneri partirà già ad inizio estate.