Milan, colpo a centrocampo e scippo alla Juve

Il Milan vuole rafforzare la propria mediana ed è pronto a sfidare la Juventus per mettere le mani sul giocatore, che in estate cambierà aria

Sarà un calciomercato mirato quello della prossima estate. Nessuna rivoluzione per il Milan, come accaduto lo scorso giugno, ma pochi acquisti per puntellare un organico già forte.

Servirà chiaramente un centravanti giovane, che possa garanti gol fin da subito e che di fatto raccolga l’eredità di Olivier Giroud. Il francese non ha ancora deciso se rimanere in rossonero o volare in America, ma a prescindere dalle sue scelte, il Diavolo si regalerà un bomber titolare da 40/50 milioni di euro. Ma non solo il bomber: arriverà anche un difensore centrale e un centrocampista.

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Sofyan Amrabat, profilo sul taccuino del Diavolo da tempo e idea di mercato dei rossoneri anche a gennaio, oltre che della scorsa estate. Oggi arrivano sempre più certezze in merito alla volontà del Manchester United di rispedire al mittente il calciatore marocchino, nonostante abbia già versato nelle casse della Fiorentina 10 milioni di euro, ma ne servirebbero altri 25 milioni per il riscatto

Con il contratto il 30 giugno 2025, una permanenza a Firenze appare davvero complicato. Il suo ciclo con la Viola è terminato e potrebbe così approfittarne il Milan, che è alla ricerca di un calciatore proprio con le sue caratteristiche. E’ evidente che il Diavolo non abbia alcuna intenzione di spendere più di 20 milioni per mettere le mani sull’ex Verona.

Tutto vogliono Amrabat

I rossoneri, però, potrebbero dover fare i conti con l’interessamento di altre squadre. In estate verosimilmente il Napoli perderà Lobotka e potrebbe tornare sulle tracce di Amrabat.

Il marocchino, poi, è un profilo che piace tanto anche alla Juventus, che a giugno dovrà acquistare più di un centrocampista. I bianconeri, infatti, devono fare i conti con la squalifica di Pogba e il possibile addio di Rabiot.

Dalla corsa al giocatore classe 1996, inoltre, non si può escludere nemmeno la Roma. Amrabat, che si appresta a lasciare il Manchester United, non faticherà dunque a trovare una nuova squadra di alto livello per giocare magari la Champions League.