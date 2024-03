Milan, no all’Arabia Saudita: ha rinunciato a 20 milioni!

Niente Saudi Pro League, il giocatore rossonero preferisce un’altra destinazione in caso di addio a Milanello.

In questa ultima parte della stagione non si deciderà solo il futuro di Stefano Pioli, ma anche quello di diversi giocatori del Milan. Se alcuni sono sicuri o quasi di rimanere, altri invece hanno una situazione più incerta.

Tra chi è in scadenza di contratto a fine giugno figurano Antonio Mirante, Mattia Caldara, Simon Kjaer, Luka Jovic e Olivier Giroud. Negli ultimi giorni si sta parlando soprattutto del futuro di quest’ultimo, che oggi in rossonero è un titolare ma che nella prossima stagione diventerebbe una riserva. Infatti, l’obiettivo del club è prendere un nuovo centravanti titolare, quindi il 37enne francese potrebbe preferire andarsene altrove per essere di nuovo titolare.

Rifiuta la Saudi Pro League: meglio la MLS

Giroud e il Milan dovrebbero confrontarsi a breve per poi arrivare a una decisione definitiva. Intanto, non mancano indiscrezioni che danno il giocatore diretto verso gli Stati Uniti. Il quotidiano L’Equipe ha rivelato che giocherà nella Major League Soccer con la maglia del Los Angeles FC, dove milita anche il connazionale Hugo Lloris.

Olivier ha dichiarato più volte che prima di concludere la carriera non gli sarebbe dispiaciuto provare un’esperienza in MLS, un campionato che sicuramente non è al livello dei principali europei ma che comunque attrae. Lì ci sono alcuni nomi che hanno fatto grandi cose in Europa in passato, basti pensare a Lionel Messi, Luis Suarez, Sergi Busquets e Jordi Alba. Lì giocano anche Lorenzo Insigne, Emil Forsberg e altri nomi noti al calcio europeo.

Giroud potrebbe aggiungersi alla lista dalla prossima estate. Secondo quanto spiegato dal giornalista sportivo italiano Nicolò Schira, ha rifiutato un ricco contratto biennale da 10 milioni di euro netti annui offerto da un club dell’Arabia Saudita. Preferisce la MLS alla Saudi Pro League, in caso di addio al Milan.

Il Los Angeles FC sembra la destinazione più probabile in questo momento. La squadra californiana ha salutato la sua leggenda Carlos Vela a fine 2023 e vuole mettere a segno un grande colpo nel reparto offensivo. Giroud è considerato il profilo ideale.

Nei mesi scorsi si era parlato anche di un altro attaccante di proprietà del Milan che sembrava interessare alla franchigia di L.A. Ci riferiamo a Divock Origi, che poi è rimasto in prestito al Nottingham Forest. Stagione non positiva quella del belga, che non dovrebbe essere riscattato per i 5 milioni pattuiti. Farà momentaneo rientro a Milanello per poi valutare altre soluzioni. Magari, le porte della MLS si potrebbero riaprire.