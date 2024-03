Milan, nuova pista per il centrocampo: è un pallino di Ibrahimovic

Un nuovo centrocampista in orbita Milan, almeno secondo la volontà di Zlatan Ibrahimovic che ha ottime considerazioni su di lui.

I piani di mercato del Milan verranno svelati soltanto a fine campionato, quando la stagione 2023-2024 sarà in archivio e si comincerà seriamente a pensare e programmare quella successiva. Certo, è chiaro come i rossoneri abbiano bisogno di un rinforzo importante in attacco, ma non sarà l’unico innesto previsto.

C’è chi parla con insistenza di un acquisto di primo piano anche a centrocampo, non tanto per mancanza di alternative. Bensì perché il Milan vuole completare il reparto cercando un mediano che possa dare quantità e qualità al gioco di squadra. Un metronomo che non abbia caratteristiche simili ai calciatori già presenti in rosa.

Le ultime indicazioni sul possibile innesto in mezzo al campo sono arrivate dal giornalista Carlo Pellegatti, che sul proprio canale Youtube ha svelato alcune ore fa un profilo su cui il Milan si starebbe muovendo. Tra l’altro su indicazione e suggerimento di Zlatan Ibrahimovic, l’advisor della proprietà che avrà enorme voce in capitolo sulle scelte di mercato e dell’area tecnica.

Ibra vuole l’argentino al Milan: “Colpo da 25 milioni”

La rivelazione di Pellegatti riguarda il giovane centrocampista argentino Alan Varela. Un profilo ancora poco noto dalle nostre parti, ma che si sta mettendo in mostra nel Porto. Una bottega cara ma sempre abile a far sbocciare nuovi talenti e calciatori di qualità assoluta.

Il classe 2001 sembra essere un pallino di Ibrahimovic, almeno secondo le recenti indiscrezioni: “Mi dicono che ad Ibra piaccia molto Varela del Porto. Costa intorno ai 25 milioni di euro, anche se secondo me non rappresenta il centrocampista che serve al Milan. Ha caratteristiche molto simili ad altri calciatori della rosa, potrebbe essere importante solo se dovesse partire Bennacer“.

Un innesto costoso e che, secondo il parere di Pellegatti, non sarebbe il profilo più ideale per il centrocampo del Milan, a meno che non vi siano partenze eccellenti in estate nel reparto. Varela infatti, brevilineo e molto rapido nelle giocate, somiglia molto a Bennacer o ad Adli per qualità e caratteristiche, mentre i rossoneri avrebbero maggiormente bisogno di un ‘volante’ strutturato e che dia equilibrio.

Tutto da verificare l’eventuale assalto del Milan su Varela, che però come eventuale innesto sarebbe un profilo ideale nel progetto Milan voluto da RedBird: giovane, già esperto a livello internazionale, di qualità tecnica assoluta e soprattutto elemento patrimonializzabile.