Milan, ricca offerta: firma a sorpresa

Uno dei profili nel mirino di Moncada potrebbe ricevere una ricca proposta contrattuale per rinnovare.

Ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto a fine giugno e c’è la possibilità di bloccarli anticipatamente. Anche il Milan è attento al mercato dei futuri parametri zero, anche se nessuno sembra vicino alla firma in questo momento.

In questi mesi sono stati diversi i nomi accostati al club rossonero: Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, Lloyd Kelly del Bournemouth, Tosin Adarabioyo del Fulham, Juan Miranda e Guido Rodriguez del Betis, Yusuf Yazici del Lille ad esempio. Ciascuno di loro sarebbe utile alla squadra rossonera, vedremo se qualcuno sarà destinato ad approdare a Milanello.

Milan, ipotesi rinnovo per il difensore

Il Milan ha Simon Kjaer in scadenza a fine stagione ed è molto probabile il suo addio, considerando che a breve compirà 35 anni e che fisicamente non è più affidabile come in passato. Per sostituirlo la dirigenza potrebbe rivolgersi proprio al mercato dei “parametri zero”.

Una delle idee concrete è Adarabioyo, già cercato a gennaio senza successo. Anche a costo di perderlo gratis a luglio, il Fulham ha preferito tenerlo e rifiutare tutte le offerte che sono arrivate. Il 26enne inglese è un titolarissimo della squadra allenata da Marco Silva, oggi dodicesima nella classifica della Premier League e praticamente salva (38 punti).

In campionato ha collezionato solo 15 presenze, perché da inizio settembre a metà novembre è rimasto fuori per infortunio. Al rientro si è ripreso il posto e non lo ha più mollato. Il Milan ha seguito con attenzione le sue prestazioni ed è ancora interessato al suo ingaggio.

Ma il Fulham non molla. Secondo quanto rivelato da Standard.co.uk, i Cottagers hanno formulato una ricca offerta di rinnovo ad Adarabioyo. La trattativa è iniziata e sarà interessante vedere se il giocatore deciderà di continuare la sua avventura in maglia bianconera oppure se preferirà mettersi alla prova in una squadra maggiormente ambiziosa.

Oltre al Milan, anche Liverpool e Tottenham stanno valutando la possibilità di assicurarselo. Da non sottovalutare neppure Chelsea e Manchester United, che a loro volta dovrebbero fare qualche intervento in difesa. Insomma, le opzioni non mancano al centrale inglese.

La sensazione è che alla fine lascerà il Fulham, ha un’età nella quale è giusto provare a salire di livello. La permanenza in Premier League potrebbe essere la sua priorità, considerando che potrebbe dargli più chance di essere convocato dalla nazionale maggiore. Il Milan è in agguato, però competere a livello economico con le società inglesi non è semplice.