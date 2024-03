Niente Milan, sfuma il portiere: ha firmato il rinnovo

Una delle idee per la porta del Milan del prossimo anno è sfumata nelle scorse ore, per questa firma svelata nella giornata di oggi.

In questi giorni i temi di calciomercato stanno invadendo le pagine di giornali e siti web, proprio per via dello stop ai campionati e della pausa per le nazionali. A circa 3 mesi dall’inizio della sessione estiva è già tempo di primi rumors, di situazioni che potranno evolversi con calma.

In casa Milan si parla della eventuale partenza di un big in estate, un sacrificio simile a quello effettuato per Tonali lo scorso anno, che servirebbe ad alimentare le casse del Milan in vista di nuovi colpi in entrata. Uno dei calciatori che potrebbero essere soggetti a proposte importanti e difficilmente rifiutabili è Mike Maignan.

Il portiere francese del Milan è considerato tra i migliori nel proprio ruolo. Un fuoriclasse che i rossoneri si sono accaparrati nell’estate 2021, strappandolo dal Lille subito dopo la rottura con Gigio Donnarumma. Ora però c’è un rinnovo che balla e che appare difficile, viste le richieste economiche di Maignan, mentre le big di Europa cominciano a preparare l’assalto.

Salta uno dei possibili eredi di Maignan

Non a caso, altro rumors di mercato che si sta ampliando in questi giorni, riguarda il futuro ed eventuale sostituto di Mike Maignan tra i pali rossoneri. Il Milan preventivamente starebbe seguendo diversi profili per i pali, alcuni di questi provenienti proprio dalla nostra Serie A.

Ma uno dei nomi recentemente accostati al Milan è ufficialmente da considerarsi saltato. Alex Meret non si trasferirà dal Napoli ad un’altra big, almeno secondo le ultime news. Come riferito dal giornalista Fabrizio Romano, è arrivato il rinnovo automatico di Meret, che fino a qualche ora fa era in scadenza di contratto con gli azzurri.

È scattato il prolungamento automatico di Meret con il Napoli fino a giugno 2025, visto che il portiere ha già giocato il 70% delle partite stagionali. Come da clausola presente nel suo contratto, l’ex Udinese vedrà l’accordo allungarsi per un’altra stagione. Ma non è ancora escluso che possa comunque essere ceduto in estate, anche se gli azzurri vogliono puntare su di lui e lavorare con calma per un rinnovo ancora più a lungo termine.

Meret esce dai radar del Milan e di altri club italiani (come Roma e Inter) che lo avevano seguito per la prossima stagione come colpaccio a parametro zero. Restano in piedi le piste Di Gregorio e Martinez per i rossoneri, anche se va prima deciso il da farsi con Maignan.