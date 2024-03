Pioli, le tre mosse per tenersi stretta la panchina del Milan

Ecco come riuscirà Stefano Pioli a tenersi stretto il posto in panchina al Milan, visto anche l’anno di contratto che ha ancora in validità.

Da tempo ormai si parla del futuro della panchina del Milan. Stefano Pioli non è più un allenatore senza macchia e fuori discussione, visto che negli ultimi due campionati qualche battuta d’arresto è arrivata. Il percorso del tecnico emiliano è nel complesso molto positivo, ma c’è chi vorrebbe cambiare guida per la prossima stagione.

Pioli ha attualmente un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025, dunque almeno un’altra stagione di fronte a sé. Ma ogni decisione sul suo futuro verrà presa al termine di questa annata e dipenderà tutto dai risultati e dagli obiettivi raggiunti. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Pioli può tenersi stretta la panchina in tre mosse.

Il primo traguardo da raggiungere è la finale di Dublino in Europa League: superare la Roma ai quarti e andare oltre nella competizione continentale darebbe a Pioli grande forza ed importanza anche in proiezione futura. Poi c’è il discorso campionato e l’obiettivo secondo posto da mantenere, dando così la conferma di un Milan inferiore solo ad un’Inter ingiocabile.

Altro modo per guadagnarsi ancora più fiducia e blindare la panchina riguarda proprio il derby. La società ed i tifosi si aspettano una rivincita rispetto alle ultime sconfitte, in particolare al 5-1 subito a settembre scorso. Se il Milan evitasse di regalare lo Scudetto nello scontro diretto del 22 aprile sarebbe un ottimo risultato per Pioli e compagnia.

E l’agente è sicuro: “Pioli resterà al Milan”

Intanto arrivano rassicurazioni per Stefano Pioli da chi frequenta e bazzica il mondo del calcio da tempo. Come Silvano Martina, storico procuratore italiano e agente di Gigi Buffon per una vita. Interpellato da Sportitalia, quest’ultimo ha fatto intendere come Pioli abbia grandi chance di restare al Milan almeno per un’altra stagione.

“Cambio di panchine? Inter e Milan penso resteranno così. L’unica big che potrebbe valutare un cambio è la Juventus, visti i rapporti tesi tra Allegri e la tifoseria”. Dunque le milanesi non dovrebbero rivoluzionare la propria area tecnica, puntando ancora su Inzaghi e Pioli anche per la stagione 2024-2025.

In attesa di capire se effettivamente Pioli raggiungerà gli obiettivi prefissati e otterrà una meritata riconferma, il Milan continua comunque ad osservare gli eventuali sostituti. Restano vive le piste che portano ad Antonio Conte e Thiago Motta, i primi due nomi della lista, ma occhio a qualche idea estera che possa stuzzicare la proprietà RedBird.