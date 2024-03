Torna al Milan: sarà lui il vice Theo Hernandez?

Il Milan è alla ricerca di un’alternativa a Theo Hernandez: deciso il futuro di un calciatore in Premier League, ecco cosa accadrà

Il Milan, in vista della prossima stagione, lavora già a rinforzare la squadra. In questo campionato sono emerse duverse lacune che vanno colmate e così la dirigenza rossonera si sta concentrando sui colpi da realizzare per rendere il più competitiva possibile la formazione da affidare a Stefano Pioli.

Furlani e Moncada, con la supervisione di Zlatan Ibrahimovic, scandagliano il mercato alla ricerca dei colpi giusti con un occhio attento al bilancio. Non si possono acquistare grandi nomi e soprattutto niente cifre folli oppure aste per gli obiettivi.

La priorità è certamente l’attaccante cui sarà speso gran parte del budget ma servon anche acquisti in altre zone del campo. Tra queste c’è la necessità di ingaggiare un vice Theo Hernandez, considerato come il francese non abbia alcun ricambio all’altezza.

E di certo non sarà Ballo-Touré il calciatore che potrà funger da alter ego del vicecapitano di rossoneri. Il terzino classe ’97 nato in Francia ma nazionale senegalese nelle due stagioni disputate con la maglia rossonera indosso non ha certo incantato, anzi.

Milan, Ballo-Touré ritorna dal Fulham: deciso il suo futuro

Solo 26 presenze in due campionati con una sola rete tra campionato e coppe – europee e nazionali – per un totale misero di 1.184′ giocati. Davvero troppo poco per un calciatore arrivato a Milano come il sostituto perfetto di Hernandez in caso di necessità.

Ed invece quasi sul gong della scorsa sessione di calciomercato Ballo-Touré è stato ceduto al Fulham con la formula del prestito. Una buona occasione per rilanciarsi ed invece fin qui ha deluso anche in Premier League. Con il club londinese ha totalizzato appena cinque presenze totalizzando la miseria di 53′.

Davvero troppo pochi, tant’è che la società bianconera a fine stagione rispedirà al mittente il terzino sinistro. Nel mirino del Fulham – che in Robinson il titolare indiscusso – è finito Leonardo Spinazzola della Roma, quasi rinato dopo il cambio in panchina da José Mourinho a Daniele De Rossi.

Ballo-Touré, quindi, ritornerà a Milanello a fine stagione, con il club rossonero chiamato a trovare una nuova sistemazione al ragazzo, stavolta definitiva. E vi sono molte possibilità di un suo trasferimento in Ligue 1, anche se il suo valore di mercato è decisamente calato considerate le ultime stagioni vissute più in panchina e tribuna che in campo.