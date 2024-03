Allarme Milan: “32 milioni per Maignan e Theo”

Il Milan deve fare i conti con il futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026

Il futuro di Théo Hernandez e Mike Maignan tiene in ansia i tifosi rossoneri. Entrambi i giocatori francesi hanno un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Ci vorranno tanti soldi per riuscire a blindare due dei calciatori migliori della rosa e il Diavolo deve pure fare i conti con la concorrenza dei club stranieri pronti ad approfittare della situazione. Le prossime settimane saranno chiaramente fondamentali per capire cosa ne sarà del loro destino.

Carlo Pellegatti – intervenuto sul proprio canale YouTube ufficiale – si è detto preoccupato della situazione: “Non so cosa succederà in estate quanto a cessioni dei nostri campioni, però non illudiamoci per esempio che per Theo Hernandez, che ovviamente vorrà un aumento del suo ingaggio oggi a 4,5 milioni, non illudiamoci che con un contratto a 5,5/6 milioni si convinca a rimanere”.

Alzare l’asticella

Serve dunque alzare l’asticella. Se si vuole puntare a tornare davvero ad essere grandi, Gerry Cardinale deve inevitabilmente dare stipendi più alti ai calciatori, per blindarli: “Dobbiamo aumentare il monte-ingaggi per avere la possibilità concreta che Maignan e Theo Hernandez non si guardino intorno – prosegue Pellegatti -, servono almeno otto milioni di euro netti all’anno per entrambi”.

Non è un segreto che sulle tracce dei due giocatori ci sia soprattutto il Bayern Monaco – “Sono due campioni assoluti, quando Theo vorrà avere il suo contratto della vita e ha il fratello che ne prende 10 netti e vale meno, vogliamo pensare che possa volere un contratto vicino a quello. Se non riusciamo ad effettuare questi sforzi sarà complicato tenerli. Se arriva poi un’offerta da 100 milioni ok, ma rinunceremmo a tentare la scalata alla Champions, che è già impossibile lo stesso, ma perdendo campioni del genere lo sarebbe ancora di più”.

Bisogna dunque blindare Theo e Maignan con nuovi contratti importanti – “Serve un investimento da 32 milioni lordi per i due campioni, ma lo ha detto Gerry Cardinale che per essere competitivi serve alzare il monte-ingaggi. Ecco perché sono preoccupato: se il Milan propone 5-6 non vale nemmeno la pena proporre”.

Oggi il giocatore più pagato della rosa del Milan è ovviamente Rafa Leao, che con i bonus può percepire fino a 7 milioni di euro netti a stagione. Per il portoghese, però, il Diavolo può usufruire ancora degli sgravi del Decreto Crescita.