Arabia Saudita all’assalto della Serie A: nel mirino anche un rossonero

I proprietari dei club della Saudi Pro League vogliono fare man bassa in Serie A la prossima estate ed accaparrarsi numerosi talenti.

L’estate di calciomercato 2023 verrà ricordata nella storia di questo sport come quella della rivoluzione araba. Infatti nell’ultima sessione estiva tra i maggiori protagonisti di trattative e compravendite sono spiccati i club dell’Arabia Saudita, campionato in netta ascesa grazie agli investimenti super dei fondi sovrani.

Il 2024 non sarà da meno, visto che il progetto della famiglia reale saudita, di ampliare gli orizzonti del proprio calcio ed accogliere sempre più fuoriclasse nelle proprie squadre, non è affatto terminato. A nomi di spessore già presenti quali Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar si aggregheranno altri calciatori di livello dall’occidente.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport quest’oggi, in estate gli investitori arabi metteranno nel mirino la Serie A italiana. Sono molti i calciatori attualmente in forza al nostro campionato che potrebbero essere seriamente tentati ed attratti dalle maxi-offerte in arrivo dal Medioriente.

Tutti i calciatori nel mirino delle società saudite

Anche un elemento dell’attuale rosa del Milan potrebbe cadere nella suddetta tentazione esotica. Nella lista dei desideri dei fondi sauditi c’è anche Simon Kjaer, il difensore danese che è in scadenza di contratto con i rossoneri. Nel recente passato Kjaer ha sempre ammesso di voler rinnovare e restare a lungo a Milanello, ma un’offerta con tanti zeri in arrivo dall’Arabia potrebbe fargli cambiare idea.

Come detto Kjaer è in scadenza il 30 giugno prossimo ed il Milan sta valutando seriamente cosa fare, se trattenerlo vista la sua importante leadership nello spogliatoio, oppure se lasciarlo andare per puntare su qualche innesto di maggior prospettiva. A togliere tutti dall’imbarazzo potrebbe pensarci qualche club saudita, attratto dall’idea di portare a Riyadh e dintorni il centrale classe ’89.

Non solo il difensore del Milan. Sono tanti i nomi che la Gazzetta indica come futuri obiettivi concreti del calcio arabo. I due bomber delle squadre romane, ovvero Romelu Lukaku e Ciro Immobile (entrambi già cercati lo scorso anno) potrebbero essere tra i primi colpacci degli investitori sauditi. Così come Alexis Sanchez, Chris Smalling e Nahitan Nandez.

Si prospetta un’altra estate fatta di tentazioni, di assalti e di insicurezze dovute ai movimenti dall’Arabia Saudita. Il Milan, oltre a perdere Kjaer a costo zero, rischia anche di subire l’interesse dei sauditi per altri big della propria rosa. È presto per parlarne, ma c’è da aspettarsi di tutto.