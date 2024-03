Concorrenza spietata: Milan, irrompe il Bayern

Uno dei grandi obiettivi del Milan per l’attacco della prossima stagione è finito nel mirino del Bayern: la possibile offerta

Continua il casting per l’attacco in casa Milan. Non è un segreto ormai che uno dei grandi obiettivi per la prossima stagione, forse il più importante in assoluto per il club rossonero, sarà trovare un attaccante di livello internazionale in grado di sostituire un bomber del calibro di Giroud. Tra i tanti nomi fatti in questi giorni, ce n’è uno che d’improvviso è però diventato complicato: è entrato nel mirino anche del Bayern Monaco, una delle big europee più temibili dal punto di vista finanziario.

Parlare di duello di mercato è forse ancora prematuro. Molto dipenderà da cosa accadrà nei prossimi mesi sia in casa Bayern che in casa Milan. Entrambi i club sembrano però avere le idee chiare sul futuro di alcuni dei propri attaccanti. Il futuro di Giroud in rossonero sembrerebbe ormai essere stato scritto, mentre a lasciare la Baviera non dovrebbe essere il titolare del reparto offensivo, Harry Kane, bensì un rincalzo come Choupo-Moting.

Con necessità diverse, sia Milan che Bayern dovrebbero quindi ritrovarsi a cercare un nuovo attaccante, e si sarebbero già messi sulle tracce di un bomber che sta facendo cose straordinarie quest’anno proprio in Bundesliga. Un centravanti che, per vari motivi, sarebbe perfetto sia per il club rossonero che per la corazzata teutonica.

Testa a testa tra Milan e Bayern: nel mirino il bomber rivelazione della Bundesliga

Tra i tanti attaccanti che in Europa sono riusciti ad attirare le attenzioni dei più importanti club al mondo, ce n’è uno in Bundesliga che è stato in grado fin qui, in sordina, di tenere quasi il passo di quella macchina da gol chiamata Kane. Alle spalle del centravanti inglese (primissimo con 31 reti) nella classifica marcatori tedesca c’è infatti un bomber capace di andare a segno 22 volte in 20 partite disputate, sfornando anche un assist.

Si tratta ovviamente di Serhou Guirassy, attaccante che sta trascinando lo Stoccarda verso una clamorosa qualificazione in Champions League a distanza di oltre dieci anni dall’ultima volta (datata 2009/10, anno in cui raggiunse anche gli ottavi di finale).

L’attaccante guineano, classe 1987, piace per moltissimi motivi alle big europee. E non solo per le qualità messe in mostra nelle ultime stagioni, ma anche per il costo decisamente appetibile. Nonostante venga valutato dal proprio club non meno di 35-40 milioni, ha una clausola rescissoria da soli 17 milioni che potrebbe permettergli di liberarsi dallo Stoccarda in maniera molto semplice.

Di fatto, più che l’accordo col club, dovrebbe in teoria essere quello con il giocatore a fare la differenza. E questo potrebbe giocare a favore del Bayern nella corsa all’attaccante. Difficilmente Guirassy si accontenterà infatti di meno di 5 milioni a stagione, un ingaggio da top player che in casa Milan pochissimi giocatori possono vantare.

Va detto però che, mentre al Bayern andrebbe a fare la riserva di Kane, in rossonero potrebbe diventare probabilmente il titolare del ruolo, o comunque ritagliarsi un ruolo maggiormente da protagonista. Un aspetto, questo, che per il bene della sua carriera il centravanti dello Stoccarda non potrà non prendere in considerazione.