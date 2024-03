Milan, la volontà di Giroud è chiara: “È un suo desiderio”

Settimane cruciali per il futuro di Olivier Giroud, che sembra sempre più lontano dal Milan. L’annuncio scuote i tifosi

Dopo tre stagioni eccellenti, da leader dell’attacco rossonero, il Milan rischia seriamente di perdere a fine campionato Olivier Giroud. Il motivo è chiaro: il centravanti francese 37enne è vicino alla scadenza del suo contratto, che dunque terminerà ufficialmente il 30 giugno 2024.

Il club rossonero avrebbe piacere di prolungare il contratto di Giroud almeno per un’altra stagione, visto che il francese rappresenta un punto fermo della rosa, un uomo di esperienza e leadership che non si è mai tirato indietro in questi anni. Un protagonista dell’ultimo Scudetto e di un Milan che ha risollevato la testa e le ambizioni dopo annate difficili.

Ma nelle ultime ore stanno circolando insistenti voci che vedono Giroud ormai deciso a cambiare aria, a dare un’ultima svolta alla sua carriera calcistica. L’ex Chelsea ed Arsenal sarebbe attratto dal trasferimento negli Stati Uniti, dove un paio di club americani sarebbero pronti a ricoprirlo d’oro e dargli una maglia da titolare, per fargli terminare al meglio la sua lunga militanza nel calcio internazionale.

Giroud ed il futuro negli USA: l’annuncio di Deschamps

Nel frattempo Olivier Giroud è ancora protagonista nella sua Nazionale. La Francia lo continua a convocare e il milanista è amatissimo dai tifosi transalpini, che lo hanno richiamato a gran voce durante l’ultima amichevole persa a Lione contro la Germania. Il 9 del Milan è ancora un punto di riferimento anche per i Bleus.

Dopo la suddetta amichevole è stato il c.t. Didier Deschamps a parlare di Giroud, come riferito dall’emittente Telefoot. L’allenatore transalpino in qualche modo ha fatto capire quale sia il desiderio futuro dell’attaccante: “Si parla di Olivier che possa raggiungere Lloris negli USA. È fatta? Non direi. È una possibilità? Sì. È un desiderio di Giroud? Sì”.

Dunque parole breve, concise ma anche molto significative quelle di Deschamps, che fa intendere come Giroud sia veramente molto vicino a trasferirsi nella MLS statunitense al termine di questa stagione. Anche la volontà del numero 9 sembra dire tutto, una decisione per il bene suo e della sua famiglia, che dopo le esperienze in Europa ad alti livelli preferirebbe accasarsi in un torneo meno ambizioso ma molto più comodo e benestante.

Chissà se il Milan, magari con la figura del suo ex compagno Zlatan Ibrahimovic, riuscirà a convincere Giroud del contrario ed a firmare un altro rinnovo annuale. Ma in fondo tutti a Milanello sanno che a quasi 38 anni sarà difficile poter contare su di lui come prima.