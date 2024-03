Giroud lascia il Milan: “Arriva la comunicazione ufficiale”

Il Milan e Olivier Giroud sembrano destinati a separarsi al termine della stagione. L’idea del francese è quella di volare in America, per vivere una nuova esperienza

Olivier Giroud si appresta a dire addio al Milan. L’attaccante francese – come scrive Matteo Moretto sul proprio profilo X – ha maturato l’idea di lasciare il club rossonero e il calcio europeo a fine anno già a inizio stagione.

Come ampiamente scritto, l’idea del numero nove, che lo scorso 30 settembre ha compiuto 37 anni, è quella di vivere una nuova esperienza sia calcistica che soprattutto di vita. Nonostante le tante offerte arrivate dall’Inghilterra, ma anche da Emirati Arabi, Arabia Saudita e Dubai, oltre che la possibilità di proseguire con il Milan, Giroud è pronto a sbarcare negli Stati Uniti.

Una scelta sua e della famiglia. Ua scelta personale, che come racconta il giornalista, verrà comunicata dallo stesso calciatore nelle prossime settimane. La squadra, al momento, in pole per averlo è quella dei I Los Angeles FC: sul piatto dell’entourage del bomber c’è una loro offerta ufficiale, ma non c’è ancora un accordo economico con i LAFC. Serve, dunque, trattare ancora per colmare la distanza.

Caccia al sostituto

Il Milan nel frattempo si sta muovendo alla ricerca del sostituto. L’idea del Diavolo è chiara da tempo: il 2024 sarebbe dovuto essere l’anno del bomber giovane al quale affidargli una maglia da titolare e così sarà.

Una decisione maturata a prescindere dalle scelte del francese. Se il numero nove transalpino, alla fine, dovesse decidere di restare in rossonero, lo farebbe per far da chioccia al nuovo centravanti. Il Milan senza Olivier Giroud dovrà dunque provare a mettere le mani su due calciatori.

Il primo nome in cima alla lista, non è certo un segreto, è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna ha proprio convinto tutti, ma servono parecchi soldi per acquistarlo. Non meno di 40 milioni di euro. Ma si guarda anche ad altri profili, come può essere Sesko del Lipsia, o Gimenez del Feyenoord. Calciatori che hanno valutazioni simili. Potrebbe costare qualcosa meno, invece, Jonathan David, che ha un contratto con il Lille in scadenza il 30 giugno 2025. Negli ultimi giorni, però, si è parlato tanto di Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting, valutato anche lui sui 50 milioni