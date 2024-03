I francesi fischiano Thuram: “Vogliamo Giroud in campo” (VIDEO)

Marcus Thuram è stato preso fortemente di mira dopo la pessima prestazione contro la Germania. Sorprendenti i tifosi che hanno invocato Olivier Giroud.

Pessimo il primo test della Francia in questa sosta per gli impegni delle Nazionali. La squadra guidata da Didier Deschamps ha incontrato la Germania a Lione in amichevole. Prestazione deludente da parte della formazione finalista degli ultimi Mondiali. Il risultato lo dimostra innanzitutto: sconfitta per 0-2, con i tedeschi che si sono imposti grazie ai gol di Wirtz e Havertz. Ma non è solo l’esito in numeri della gara a dire che la prestazione dei francesi non è stata all’altezza.

La prova dei transalpini, in termini di gioco e comunicazione in campo, è stata insufficiente. Alcuni giocatori in particolare hanno spiccato per quanto di brutto fatto vedere. Su tutti, Koundé e Thuram i più criticati. Non è un caso che l’accreditato L’Equipe abbia dato un 3 in pagella ad entrambi. Ma è l’attaccante dell’Inter che ha subito le maggiori critiche. La sua prestazione è stata più che scialba. Pochi palloni toccati e mai davvero dentro al gioco.

Insomma, non è un buon periodo per Marcus Thuram, che anche con la maglia dell’Inter ha sbagliato diverse occasioni nitide da gol. Deschamps lo ha comunque schierato titolare contro la Germania in amichevole. Ma dopo il primo tempo, i tifosi hanno mostrato un certo fastidio e hanno chiamato a gran voce Giroud. Un fatto clamoroso.

Thuram, tifosi arrabbiati: chiamano Giroud

Olivier Giroud è poi entrato in campo nel corso di Francia-Germania, prendendo il posto proprio di Marcus Thuram al 60′ minuto. Deschamps sta pensando chiaramente a dosare le energie dei suoi calciatori a disposizione, anche per un’ottica legata ai club e al loro finale di stagione. Ma il cambio in attacco del CT è stato indubbiamente generato anche e soprattutto dalla prova deludente del nerazzurro. Se ne sono accorti tutti, tanto che i tifosi ad un certo punto si sono messi a gridare il nome di Giroud perché lo volevano subito in campo al posto di Thuram.

I sostenitori della Francia hanno dunque invocato l’ingresso in campo del rossonero, ad oggi il miglior marcatore della storia della Nazionale transalpina. Deschamps li ha presto accontentati. C’è il video che vi mostriamo di seguito che dimostra quanto raccontato. Importanti sono anche state le dichiarazioni dell’ex calciatore francese Courbis, che a RMC Sport ha criticato la scelta di Deschamps di affidarsi dall’inizio a Thuram.

“Nessun numero 9 è venuto a creare problemi al profilo di Giroud. In termini di riferimento e come punto fisso, è più logico iniziare la partita con Giroud, anche se ha 37 anni e non gli facciamo giocare 95 minuti. Ma lui porta una certa presenza, con un gioco di testa niente male” ha dichiarato l’ex calciatore francese. Insomma, i consensi, al momento, sono tutti dalla parte di Olivier Giroud, mentre Thuram è non è reputato in forma.