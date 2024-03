Il Milan ha deciso: è lui il primo obiettivo per l’attacco

Il Milan ha preso una decisione, a mesi dall’inizio della sessione estiva di mercato. Ecco chi sarà l’obiettivo primario per l’attacco.

Che il Milan cerchi una prima punta in vista della prossima stagione non è affatto un mistero. Chi segue un minimo le vicende di mercato della squadra di Stefano Pioli sa bene che il reparto offensivo potrebbe essere rivoluzionato, soprattutto per via delle scelte sugli attuali centravanti.

Olivier Giroud è sempre più prossimo a lasciare l’Italia, per scadenza di contratto, accettando la proposta dei club della MLS statunitense. Mentre Luka Jovic, considerato comunque solo una buona alternativa ai titolari, deve ancora guadagnarsi la fiducia e meritarsi un rinnovo (anche lui è in scadenza).

Tutto questo presuppone l’ingaggio di un attaccante che abbia caratteristiche ben specifiche: un calciatore moderno, di movimento, tecnico e con senso del gol. Non facile trovarlo sul mercato a cifre fattibili e convenienti, ma secondo le ultime indiscrezioni il Milan avrebbe preso una decisione definitiva. Ecco chi sarà l’obiettivo reale e primario dei rossoneri in vista della prossima sessione estiva.

Matteo Moretto sicuro: il Milan ha scelto l’attaccante

A sciogliere i dubbi e lanciare questa rivelazione è stato Matteo Moretto, ovvero il noto giornalista ed esperto di calciomercato che lavora tra Italia e Spagna. Il nome numero 1 per il Milan che verrà arriva dalla Serie A ed è quello di Joshua Zirkzee, attaccante tuttofare del Bologna.

Secondo le ultime informazioni, il Milan avrebbe posto in cima alla lista dei desideri il calciatore olandese, che sta facendo un campionato a dir poco stratosferico con la maglia rossoblu. Il classe 2001, pur avendo alle spalle una sorta di “controllo” dal Bayern Monaco, è nel mirino dei dirigenti milanisti che stanno già studiando la strategia per strapparlo al Bologna.

Negli ultimi giorni era avanzata fortemente la candidatura di un’altra punta, lo svedese Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, profilo sponsorizzato dal connazionale Zlatan Ibrahimovic. Un attaccante che piace e che è stimato da mezza Europa, ma per il momento Zirkzee resta il vero obiettivo, senza se e senza ma.

Il Milan per strappare il sì del Bologna potrebbe inserire nella trattativa una o due contropartite tecniche, sperando di abbassare le richieste economiche dei felsinei. Il cartellino di Alexis Saelemaekers, valutato sui 10 milioni e già attualmente in prestito nella squadra di Thiago Motta, più magari qualche altro giovane rossonero che possa far comodo al Dall’Ara. C’è tempo per preparare l’assalto, ma intanto Zirzkee è confermato come un obiettivo vero e proprio.