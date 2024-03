Milan, clausola altissima: fattore Ibra, pronta l’offerta

Uno degli obiettivi dichiarati del Milan per la sessione di mercato 2024 avrebbe una maxi-clausola rescissoria nel proprio contratto.

Manca ancora molto alla fine della stagione in corso ed all’avvio ufficiale della sessione estiva di mercato. Il Milan di Stefano Pioli, prima di pensare a cambiamenti e strategie per migliorare la rosa, deve ancora focalizzarsi sugli appuntamenti che da fine marzo a fine maggio riguarderanno la squadra rossonera.

Durante questi giorni di sosta del campionato per via degli impegni delle nazionali è però ovvio parlare di calciomercato, delle situazioni che si andranno a sviluppare nei prossimi mesi e di quelli che saranno gli obiettivi probabili delle varie squadre. Il Milan si muoverà con una certa forza in questo ambito, senza però rivoluzionarsi troppo.

La priorità estiva riguarderà l’attacco, il reparto maggiormente bisognoso di cambiamenti e ringiovanimenti. In attesa di capire con certezza i destini di Giroud e Jovic, il Milan si sta guardando intorno per reperire un nuovo numero 9, un centravanti di spessore e qualità che possa diventare immediatamente un titolare del reparto offensivo.

Clausola da 100 milioni per l’attaccante: la strategia del Milan per aggirarla

Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei profili che piacciono maggiormente a Milanello per l’attacco è quello di Viktor Gyokeres. Ovvero il talento svedese che sta facendo impazzire tutti allo Sporting Lisbona, con una media realizzativa incredibile. Il 25enne ha segnato di recente anche con la propria nazionale, entrando di fatto nell’Olimpo dei migliori bomber in circolazione.

Il problema è che Gyokeres ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, fissata dallo Sporting al momento del suo approdo la scorsa estate. Spendere tutti questi soldi per l’attaccante sarebbe una follia, ampiamente fuori dalla portata del Milan e della maggior parte delle squadre a lui interessate.

Ma la strategia di convincimento del Milan è già tracciata: Gyokeres potrebbe essere convinto a spingere per trasferirsi in rossonero da Zlatan Ibrahimovic, suo idolo, oggi advisor di RedBird. La presenza a Milanello di Ibra è un incentivo in più per l’attaccante svedese, così come la nuova amicizia con Rafa Leao.

I due, al termine di Portogallo-Svezia, si sono scambiati le maglie e gli attestati di stima. Inoltre hanno cominciato a seguirsi a vicenda sui social. Un buon viatico per un possibile futuro feeling in campo, magari sul prato di San Siro. Resta il cruccio sul costo del cartellino: il Milan proverà ad evitare la clausola con un’offerta che sfiori i 50 milioni di euro, record assoluto per le casse milaniste.