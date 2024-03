Milan, doccia fredda per Ibrahimovic: non bastano 50 milioni

Si complica la pista per uno dei grandi obiettivi del Milan in attacco: prezzo alle stelle, non bastano 50 milioni

Tra i tanti nomi per l’attacco rossonero della prossima stagione, ce n’è uno che nelle ultime settimane è balzato in testa alle preferenze non solo di molti tifosi rossoneri, ma soprattutto di Zlatan Ibrahimovic. Un centravanti di enorme potenzialità, cresciuto in maniera esponenziale e pronto per fare il definitivo salto di qualità nella propria carriera. Acquistarlo oggi non sarà però semplice: il suo valore è diventato altissimo, e in questo momento 50 milioni potrebbero non bastare ai rossoneri per strapparlo al suo club.

Una vera doccia gelata arrivata dal nulla sul Milan e sull’ex fuoriclasse svedese. I vertici del club sembravano infatti aver individuato in un suo connazionale il profilo ideale per cambiare completamente le sorti dell’attacco nella prossima stagione. Con un Giroud sempre più lontano dal Milan, la dirigenza non può permettersi infatti di scommettere su un giovane emergente, in una stagione in cui i rossoneri dovranno rimanere competitivi in Italia e anche in Europa.

Urge un attaccante sicuramente più giovane rispetto al francese, ma già esperto a livello internazionale, in un certo senso di peso e pronto diventare il trascinatore della squadra, insieme ai vari Leão, Pulisic e Theo. Un bomber coi fiocchi che potrebbe convincere la dirigenza anche a investire una somma mai spesa prima d’ora nell’era RedBird. Si parla di un investimento da circa 50 milioni di euro. Il problema è che anche una cifra del genere, in questo momento, potrebbe non bastare per arrivare all’obiettivo numero uno.

Frenata Milan sul centravanti che piace a Ibrahimovic: il prezzo è salito alle stelle

A far breccia nel cuore di Zlatan e dei vertici del club rossonero, negli ultimi tempi, sarebbe stato lo svedese Viktor Gyökeres. Classe 1998, gigante dai piedi buoni arrivato nel corso del mercato estivo allo Sporting Lisbona dal Coventry, squadra di seconda divisione inglese, in pochi mesi è riuscito a emergere definitivamente, diventando uno dei più talentuosi attaccanti a livello europeo.

Con 36 gol segnati in 39 partite da quando indossa la maglia del club biancoverde, e anche 13 assist messi a referto, Gyökeres ha dimostrato di aver fatto un bel salto di qualità nel suo rendimento rispetto agli scorsi anni, e di valere fino all’ultimo centesimo i 20 milioni investiti pochi mesi fa dal club lusitano per acquistarlo.

Un vero e proprio campione in grado di far breccia nel cuore dei rossoneri, che pur di averlo sarebbero disposti non solo a giocarsi la carta Ibra per convincere lui e il suo entourage, ma anche a investire circa 50 milioni di euro per portarlo via da Alvalade. Secondo la stampa portoghese, e in particolare A Bola, una cifra del genere non basterebbe però a convincere il club di Lisbona.

Blindato da un contratto fino al 2028 e da una clausola rescissoria del valore di 100 milioni di euro, difficilmente lo svedese verrebbe fatto partire per la metà del prezzo. Anche perché non c’è solo il Milan sulle sue tracce, ma anche alcuni club di Premier League, le due big spagnole, il Bayern e il PSG.

Tutte società in grado di spendere ben più di 50 milioni e di generare un’asta che potrebbe portare il prezzo anche vicino a quello della clausola. Un ostacolo non da poco per i rossoneri, che per riuscire a mettere a segno un super colpo del genere potrebbero essere costretti a mettere sul piatto ben più del semplice “fattore Ibrahimovic”.