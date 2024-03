Milan, la decisione di Deschamps per Francia-Cile: i rossoneri titolari

Didier Deschamps ha deciso la formazione che sfiderà il Cile domani in amichevole: quali rossoneri saranno titolari

La pausa Nazionali, in casa Milan, non è stata certo di riposo per i calciatori. Tantissimi i convocati con le rispettive nazionali: ben 12, numero che arriva a 15 se consideriamo anche i Primavera Bartesaghi, Zeroli e Simic.

Le selezioni che hanno convocato più rossoneri sono la Francia e gli Stati Uniti. Tre per Deschamps, da Maignan a Giroud passando per Theo Hernandez e due per la nazionale a stelle e strisce, Musah e Pulisic. Questi ultimi due, freschi di vittoria della Concacaf Nations League, torneranno presto a Milano dopo aver terminato i loro impegni per questa sessione.

Un trofeo in più e tanta stanchezza accumulata soprattutto per Pulisic, autore di una vera e propria maratona con 222′ giocati in tre giorni. I transalpini, invece, saranno impegnati almeno fino a domani in patria. La Francia, infatti, sarà di scena contro il Cile in amichevole al Velodrome di Marsiglia e, stando alle probabili formazioni, sembra proprio che Deschamps abbia deciso su chi puntare.

Milan, la decisione di Deschamps: contro il Cile quali milanisti impiegherà

Dopo la sconfitta contro la Germania, il CT punterà su un mini turnover a partire dal ruolo di estremo difensore, con Maignan che tornerà tra i pali dopo aver lasciato il suo posto a Samba. Il numero 1 del Milan, dopo essere sceso in campo contro il Verona smaltito l’infortunio che ha tenuto in ansia tutti i tifosi, è pronto a difendere anche la porta della Francia.

A Marsiglia si vedrà la Francia con il 4-3-3 con la coppia Upamecano e Konaté al centro, Clauss sulla fascia destra e l’immancabile Théo Hernandez sulla corsia mancina. Il terminale offensivo di un tridente pazzesco completato dai parigini Mbappé e Kolo Muani sarà Giroud, peraltro acclamato a gran voce dai tifosi della Francia a Lione nell’amichevole contro la Germania.

E Stefano Pioli sarà certamente spettatore molto interessato della sfida, sperando che nessuno dei calciatori subisca un infortunio. Il Milan ha già abbondantemente pagato dazio alla sfortuna in questi mesi ed i tre calciatori in questione sono i pilastri della formazione rossonera.