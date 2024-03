Milan, Maignan può partire in estate: l’erede è un nazionale

Mike Maignan può lasciare il Milan a fine stagione: il portiere francese può essere sacrificato ed i rossoneri hanno scelto il suo erede

Il protagonista assoluto dello scudetto di due stagioni fa, ma anche una delle stelle della rosa rossonera. Il riferimento è ovviamente a Mike Maignan, portiere rossonero ma anche della nazionale francese. Un punto fermo della selezione di Deschamps che sarà sicuramente protagonista all’Europeo che si disputerà nei mesi di giugno e luglio in Germania.

Maignan, però, è anche e soprattutto un uomo mercato. Uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, già l’estate scorsa qualche club si era informato con i rossoneri circa il costo del cartellino. Il Milan fece muro ma nella prossima sessione di mercato potrebbe essere lui il sacrificato da parte della dirigenza, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta monstre in grado di generare anche una cospicua plusvalenza.

In questa stagione Maignan – classe ’95 – ha disputato 37 gare in totale, di cui 31 in Serie A, incassando 46 reti ma chiudendo anche la porta in ben 14 occasioni, 10 solo in campionato. Un valore aggiunto per il Milan, ecco perché il tema del sostituto è di grande attualità in casa rossonera.

Maignan può essere sacrificato: piace Meret

Tra i candidati analizzati dalla dirigenza del Milan c’è anche Alex Meret, portiere del Napoli ed uno dei protagonisti dello scudetto degli azzurri nella scorsa stagione. Il friulano, classe ’97, ha un contratto in scadenza con il club partenopeo ma lo stesso ha un’opzione per prolungare l’attuale accordo di una stagione ulteriore.

Se, però, il club partenopeo decidesse di non esercitare quesra opzione, addirittura sarebbe acquistabile a parametro zero. Un vero e proprio colpo di mercato considerato come Meret sia il secondo alle spalle di Donnarumma nella nazionale italiana. In questa stagione il numero 1 del Napoli ha disputato 22 gare in Serie A con cinque clean sheet, sette in totale comprese anche le coppe (30 presenze in totale).

Recentemente, però, l’agente del numero 1 Federico Pastorello ha dichiarato come la volontà del suo assistito sia quella di restare in azzurro, con tanto di primi incontri con la dirigenza per prolungare l’attuale contratto. Ecco perché non mancano le alternative.

In primis Michele Di Gregorio, portiere del Monza che, ormai, da rivelazione è diventato una delle certezze della Serie A. Potrebbero bastare 20 milioni per convincere il Monza a privarsi del 27enne, ormai più che pronto al salto in una big.

Con Di Gregorio il Milan si sentirebbe al sicuro nonostante l’addio di Maignan. Si segue, però, anche il 25enne Josep Martinez, attuale numero 1 del Genoa. Dello spagnolo piace anche e soprattutto la sua abilità nel giocare con i piedi. Una peculiarità che ha attirato anche il Napoli in caso di cessione proprio di Meret.