Rinnovo in alto mare: Milan, colpo a zero possibile

Novità importanti per un calciatore che il Milan ha seguito in passato e che potrebbe tornare utile e di moda nei mesi futuri.

Siamo ancora a tre mesi dalla fine ufficiale della stagione, dunque c’è ancora tanto tempo prima di poter parlare di calciomercato e di piani futuri per le varie squadre di club. Ma in questa sosta per le nazionali è ovvio che vengano fuori le ultime indiscrezioni sulle trattative che arricchiranno la sessione estiva.

Il Milan andrà incontro ad un’estate meno rivoluzionaria della scorsa, ma non mancheranno le sorprese, le trattative, i tentativi per rendere la rosa ancora più competitiva. I ben informati parlano di massimo 3-4 colpi per completare la squadra di Pioli (o chi per lui) senza escludere anche una cessione importante, come quella di Sandro Tonali dello scorso anno.

A centrocampo il club rossonero dovrebbe muoversi e fare qualcosa di concreto. Un reparto che, a livello nominale, appare giovane e completo. Ma è possibile che venga arricchito con l’inserimento di un mediano completo, abile più nella fase difensiva che di costruzione, vista la presenza attuale di elementi come Adli, Reijnders e Bennacer che tendono più ad attaccare che a difendere.

Milan, occasione a zero dalla Spagna: la situazione

Il Milan potrebbe dunque spingersi verso l’acquisto di un centrocampista centrale dai piedi buoni, abile in fase di impostazione, ma soprattutto ideale come schermo davanti dalla difesa. Un tipo di mediano che, come detto, manca alla rosa attuale di mister Pioli. E l’occasione potrebbe arrivare dalla Spagna.

Occhi ancora puntati su Guido Rodriguez, centrocampista argentino in scadenza di contratto con il Betis Siviglia. Il classe ’94 piace, non solo ai rossoneri, per la sua prorompenza fisica e per la capacità di giocare come mediano difensivo in maniera molto efficace. Un ‘volante’ che farebbe comodo per garantire quantità ed equilibrio, oltre al fattore convenienza visto il contratto in scadenza.

Rodriguez ha ammesso tempo fa di volere puntare al rinnovo con il Betis, in una piazza dove si trova molto bene. Ma l’accordo tra le parti è ancora in alto mare, visto che i tentennamenti dell’argentino e le idee non condivise della squadra andalusa potrebbero portare anche ad una rottura tra le parti.

Il prolungamento è ancora possibile e resta la prima scelta dell’ex River e America, ma occhio alle soluzioni alternative. Il Milan lo continua a seguire a distanza, visto che rappresenta il prototipo di centrocampista che piace a Milanello. Non a caso nelle ultime ore è spuntato il nome di Walace dell’Udinese, fisicamente molto simile a Rodriguez.