Via dall’Inghilterra senza rinnovo: ecco il centrocampista per il Milan

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista e il profilo giusto potrebbe arrivare dall’Inghilterra e più precisamente da Londra: è un’occasione da non perdere

Il suo contratto scade il 30 giugno 2025 e non sembrano esserci più i margini per un rinnovo con l’attuale squadra.

Inevitabilmente Pierre Emile Hojbjerg in estate sarà pronto a lasciare il Tottenham ad un prezzo di saldo. Il giocatore danese non è proprio un titolarissimo degli Spurs, tanto che in stagione ha giocato circa 1200 minuti, collezionando però parecchie presenze, ben 30, tra partite di campionato, FA Cup ed EFL Cup.

Hojbjerg, mediano di 1,85 m, ha davvero le caratteristiche giuste che servirebbero al Milan, per completare il pacchetto di centrocampo e chissà che il Diavolo non torni a pensarci seriamente.

La sua valutazione non dovrebbe essere superiore ai 20 milioni di euro. Una spesa certamente sostenibile per un calciatore che in estate avrà solo un anno di contratto. D’altronde il Milan ha dimostrato di investire sui giocatori che hanno accordi in scadenza a breve. Ad Hojbjerg a gennaio hanno pensato anche l’Inter e soprattutto la Juve. I bianconeri possono rappresentare un ostacolo visto che in estate daranno vita ad una vera e propria rivoluzione e serviranno almeno un paio di volti nuovi per rilanciare una mediana priva di qualità ed esperienza.

Milan, caccia al rinforzo

Il calciomercato del Milan del prossimo giugno sarà certamente diverso rispetto a quello della scorsa estate, quando abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione.

L’idea del Diavolo adesso è quella di puntellare la rosa, con acquisti mirati: così oltre al centrocampista, arriveranno anche un difensore centrale, e il sogno nel cassetto porta il nome di Alessandro Buongiorno, e di un attaccante. La ricerca del bomber è sicuramente quella più complicata: piace tantissimo Joshua Zirkzee, ma serviranno parecchi soldi per strapparlo al Bologna. Più di 40 milioni certamente. Sul taccuino di Moncada ci sono così anche i nomi di Sesko del Lipsia, Gimenez del Feyenoord e David del Lille.

Tornando al centrocampo, negli ultimi giorni è tornato di moda il profilo di Amrabat. Il marocchino si appresta a far ritorno a Firenze: il Manchester United, infatti, non pensa di riscattarlo e la Fiorentina sarà costretta a venderlo visto il contratto in scadenza, come Hojbjerg, il 30 giugno 2025. Il Milan dunque si muove per rendere ancora più competitivo l’organico.