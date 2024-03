Camarda stupisce anche in Nazionale: tre gol in tre partita, ma non solo

Francesco Camarda sempre più superstar: l’attaccante del Milan Primavera è decisivo con la maglia dell’Italia

Nel segno di Francesco Camarda. L’attaccante del Milan salvatore della patria, come peraltro ha già ampiamente dimostrato. Nella Fase Elite dell’Europeo Under 17 l’Italia ha chiuso al primo posto con 7 punti il suo girone di qualificazione disputato in Finlandia ed ha staccato il pass per l’Europeo di categoria U17.

Il 20 maggio, quindi, a Cipro gli azzurrini saranno protagonisti e si possono candidare anche una delle Nazionali in grado di fare la differenza. Due vittorie contro Olanda e Belgio ed un pareggio contro la Finlandia, arrivato in pieno recupero grazie alla solita rete di Camarda.

Una gara sofferta quella contro i padroni di casa, con gli azzurrini che sono pure partiti bene, con il vantaggio firmato dall’autorete di Kangasniemi. La Finlandia, però, è stata abile a ribaltare la gara con il pari dgli 11 metri di Kirilov e la rete di Multala.

Nel primo minuto di recupero, poi, ancora l’asse rossonero è stato decisivo. Liberali, entrato ad un quarto d’ora dal termine, si è guadagnat il rigore che Camarda ha trasformato spedendo l’Italia all’Europeo.

Camarda, numeri da urlo con l’Italia in tre gare

Classe 2008, il bomber del Milan sta incantando mezza Europa. Come se non bastassero le valanghe di reti segnate con nel settore giovanile rossonero, si è caricato l’Italia sulle spalle e l’ha portata di peso alla fase finale dell’Europeo.

Una bellissima notizia anche per Nunziata e, soprattutto, Spalletti in un momento storico dove fatichiamo a trovare un vero e proprio bomber d’area che possa annodare il filo della storia per quanto riguarda i cannonieri azzurri.

Camarda è arrivato alla terza rete in tre incontri: dopo la doppietta decisiva con cui ha steso il Belgio nel 5-3 finale. Non solo gol, però per Camarda risultato decisivo anche come prezioso uomo squadra nella gara disputata dagli azzurrini contro i Paesi Bassi. Nel 2-0, infatti, c’è la firma pesante del bomber di scuola Milan.

Camarda, infatti, si è conquistato il rigore che ha aperto le marcature e poi da una sua azione è nata la rete del raddoppio. Insomma, Camarda sempre più protagonista, con il Milan che può davvero temere l’assalto dei top club europei in estate. Il ragazzo ha appena compiuto i 16 anni di età e può ora firmare il primo contratto professionistico della sua carriera.