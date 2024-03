La trattativa può saltare e il Milan gode: c’entra Theo Hernandez

Le ultime sul futuro di Theo Hernandez, intorno ad un valzer di calciomercato che riguarda in prima persona anche il laterale del Milan.

Non è affatto da escludere che il Milan, secondo le direttive della proprietà RedBird, bissi la strategia di mercato già vista lo scorso anno per completare la propria rosa. Cedere un ‘big’ e finanziare con tale plusvalenza il resto del mercato in entrata.

Nel 2023 toccò a Sandro Tonali, poi coinvolto nello scandalo calcioscommesse, lasciare a malincuore Milanello per partire alla volta di Newcastle. L’introito di quasi 70 milioni di euro permise alla squadra di Stefano Pioli di rinforzarsi in vari reparti. Come detto non è così assurdo pensare che il Milan possa fare lo stesso nell’estate 2024.

Uno dei calciatori rossoneri che fanno più gola all’estero è senza dubbio Theo Hernandez. Il vice-capitano considerato uno dei terzini mancini più forti in circolazione. Sono tanti i club che farebbero carte false per averlo, ma in particolare una squadra top europea ha messo gli occhi su Theo da molto tempo e sembra pronta a fare la prima mossa nelle prossime settimane.

Bayern Monaco, cambiano i piani: stop all’affare Theo?

La squadra in questione è il Bayern Monaco, club tedesco che avrebbe in mente di tentare l’assalto a Theo Hernandez. Per un semplice motivo: vorrebbe rimpiazzare al meglio l’eventuale e possibile partenza di Alphonso Davies, il forte terzino canadese che è in scadenza a giugno 2025.

Davies sembrava destinato senza ombra di dubbio al Real Madrid, che ha già un principio di accordo con il canadese, ma nelle ultime ore le cose sembrano cambiate. Secondo quanto riferito dal programma spagnolo El Chiringuito, la squadra di Ancelotti non sarebbe disposta a spendere più di 20-25 milioni per Davies, mentre il Bayern chiede una cifra molto più alta.

Questo stallo potrebbe far slittare l’intera operazione. Solo se Alphonso Davies spingesse seriamente per andare al Madrid allora la situazione potrebbe sbloccarsi, altrimenti il terzino può restare a Monaco fino alla scadenza del suo contratto o persino pensare ad un prolungamento. Sullo sfondo qualche club della Premier League, ma per ora nulla di concreto nell’immediato.

Ovviamente se Davies dovesse restare al Bayern, anche piuttosto sorprendentemente, salterebbe l’affare Theo Hernandez per la squadra bavarese. Una buona notizia per il Milan, che non vorrebbe certo privarsi di un terzino così forte e determinante, visto che sarebbe molto complicato rimpiazzarlo a dovere nel mercato odierno.