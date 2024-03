Maignan, decisione presa: c’è l’annuncio ufficiale

Dal ritiro della Francia arriva una comunicazione importante che riguarda il portiere del Milan.

Nell’ultimo periodo si sta parlando di Mike Maignan per più motivi: le prestazioni, il rinnovo del contratto e le condizioni fisiche. Quest’ultimo è quello che recentemente ha destato un po’ più di preoccupazione.

Infatti, l’ex Lille ha accusato un fastidio muscolare all’adduttore sinistro nel finale di Hellas Verona-Milan e nei primi giorni di ritiro con la Francia non si è allenato con i compagni. Gli esami svolti avevano già indicato che non c’era alcun tipo di lesione, però si è avuto comunque qualche timore. Didier Deschamps e il suo staff hanno utilizzato la massima cautela e hanno evitato di correre rischi inutili.

Anche se prima di Francia-Germania il portiere 28enne era tornato ad allenarsi normalmente, è stato tenuto in panchina nel match amichevole perso 2-0. Una decisione saggia che anche dalle parti di Milanello è stata apprezzata. Ovviamente, lo staff rossonero è sempre stato informato delle condizioni del suo estremo difensore.

Maignan gioca Francia-Cile?

Archiviato il brutto KO contro la Germania, i Galletti sono tornati a lavorare per preparare l’ultima amichevole di questa pausa nazionali. Martedì sera allo stadio Velodrome di Marsiglia l’avversario sarà il Cile guidato da Ricardo Gareca, in carica dal 25 gennaio dopo le dimissioni di Eduardo Berizzo a novembre. Un test importante, visti i buoni valori della selezione sudamericana.

Deschamps in conferenza stampa ha annunciato che Maignan sarà regolarmente titolare in questa partita: “È pronto, non c’è da preoccuparsi“. Il commissario tecnico francese rassicura sulle condizioni del portiere, che è assolutamente in grado di tornare tra i pali. Non c’è alcun problema, il fastidio muscolare sembra completamente archiviato. Una buona notizia anche in vista del rientro a Milano.

Il Milan è atteso in campionato da due partite contro Fiorentina e Lecce che deve cercare di vincere per consolidare la qualificazione alla prossima Champions. Poi arriverà il match di andata dei Quarti di Europa League contro la Roma, il primo round sarà a San Siro giovedì 11 aprile. Il ritorno è in programma la settimana dopo, con Sassuolo-Milan in mezzo. Lunedì 22 aprile l’attesissimo derby contro l’Inter, reduce da cinque vittorie di fila nelle sfide stracittadine.

Pioli conta molto su Maignan, che a volte ha ricevuto qualche critica di troppo per alcune sbavature. Nell’arco di una stagione bisogna concedere a un portiere di poter commettere due-tre errori, non si può essere sempre impeccabili. Nel complesso Mike non è uno che può essere messo in discussione. Vedremo quale sarà la sua prova in Francia-Cile, amichevole nella quale anche Olivier Giroud tornerà titolare.