Milan, doppio colpo in difesa: via alla rivoluzione

Il Milan potrebbe decidere di mettere a segno un doppio colpo in difesa: un profilo giovane e un altro più esperto. Ecco la situazione in vista della prossima estate

Non solo il centravanti. Il Milan in estate sarà chiamato ad acquistare anche un forte difensore, per completare l’organico. Il nome in cima alla lista dei desideri – non è ormai più un segreto – è quello di Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino ha una valutazione importante superiore ai 40 milioni di euro.

Difficile che il Diavolo decida di investire così tanti soldi per un centrale, ma l’inserimento di alcune contropartite tecniche potrebbe far decollare l’affare (attenzione così ai profili dei rossoneri Jan-Carlo Simic e Lorenzo Colombo). Ma i nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono davvero tanti.

A fare il punto sul reparto difensivo, stamani, è Tuttosport, che ricorda come il Diavolo stia seguendo anche altri giocatori: da Lacroix del Wolfsburg a Brassier del Brest, entrambi con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, passando per Kiwior. Attenzione, inoltre, ad Adarabioyo del Fulham e Kelly del Bournemouth, che invece si liberano a zero a giugno, anche se sembrano destinati ad altri lidi.

Ma l’idea del Milan potrebbe essere quella di mettere le mani su due difensori. Il futuro di molti giocatori del Diavolo è infatti in bilico. Simon Kjaer ha espresso ufficialmente la volontà di rimanere in rossonero, ma il Milan appare più propenso a lasciarlo andare a zero. La verità si conoscerà a fine stagione. Il danese, però, potrebbe non essere l’unico con le valigie in mano. Pierre Kalulu può essere sacrificato di fronte ad una buona offerta, dopo una stagione più che travagliata. Ma attenzione, soprattutto, a Fikayo Tomori, corteggiato dal Bayern Monaco: per l’inglese serve però una proposta indecente, da più di 60 milioni di euro.

Nuovo colpo dall’Argentina

Il Milan, oltre ai nomi già citati, potrebbe decidere di acquistare un nuovo centrale giovane dall’Argentina. L’esperimento Pellegrino fin qui non ha pagato, ma il Diavolo potrebbe alzare l’asticella, puntando su Aaron Anselmino, centrale classe 2005 che si sta affermando con la maglia del Boca Juniors.

Il giocatore, che potrebbe anche giocare per la squadra B, qualora dovesse effettivamente nascere, ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, e gli occhi di mezza Europa addosso. Manchester United, Benfica ed Everton sono infatti pronti ad acquistare il giocatore dal club argentino, il Milan è avvertito.