Milan, salta l’amichevole in Nazionale: c’è il comunicato ufficiale

Il rossonero starà ai box per l’amichevole in programma martedì sera. Lo ha comunicato la sua Nazionale attraverso una nota ufficiale. I dettagli.

La sosta per gli impegni delle Nazionali mette sempre a dura prova i club. Gli infortuni rappresentano l’ostacolo più grande per le squadre dei campionati, che spesso vedono ritornare i propri calciatori acciaccati e dunque indisponibili. La Serie A ne sa qualcosa nella sosta in atto, dato che sono stati diversi i club che hanno rimediato diverse tegole. Il Milan è uno di questi. Non solo l’apprensione, per fortuna svanita, per le condizioni inizialmente precarie di Mike Maignan.

Si è prima infortunato Ismael Bennacer con la sua Algeria. Per lui un leggero fastidio al ginocchio, ma che non può essere sottovalutato in vista del finale di stagione. Il centrocampista ha fatto presto ritorno a Milanello, e nella seduta di allenamento di lunedì ha svolto un lavoro personalizzato. Altra brutta notizia è arrivata dalla Danimarca, dove Simon Kjaer si è fermato durante l’amichevole contro la Svizzera.

Per fortuna, i seguenti accertamenti hanno escluso lesioni muscolari per il difensore capitano della Nazionale danese, ma dovrà certamente rispettare un periodo di riposo. Dopo la gara contro la Svizzera aveva dichiarato: “Spero che non sia così grave. Ho sentito un po’ di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo di non correre rischi. Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto”.

A confermare che Kjaer non sarà disponibile per il prossimo impegno è stata la Danimarca stessa.

Kjaer ancora ai box: salta l’amichevole

La Nazionale danese ha reso noto per vie ufficiali che Simon Kjaer non prenderà parte al secondo impegno di questa sosta. Salterà dunque la prossima amichevole di preparazione ai prossimi Europei contro le Isole Faroe. Attraverso un post su X la Danimarca ha scritto:

“Simon Kjær ha un lieve infortunio e Kasper Schmeichel un lieve stiramento, ed entrambi saranno quindi fuori dai convocati per la partita contro le Isole Faroe. Il tecnico della nazionale Kasper Hjulmand ha scelto invece Andreas Hansen dell’FC Nordsjælland. Buon recupero a Simon e Kasper e un grande benvenuto in squadra ad Andreas”.

Dunque, oltre a Kjaer, la Danimarca dovrà anche fare a meno del suo portiere Schmeichel, giocatore dell’Anderlecht. Confermato, comunque, che per il difensore del Milan non si tratti di nulla di grave. Ma data l’età e il fisico spesso soggetto ad infortuni, la Danimarca non vuole rischiare di riconsegnare al Diavolo un calciatore che non può dare il suo contributo per il finale di stagione. Kjaer riposerà in vista dei prossimi impegni col suo Milan, per smaltire completamente il problemino rimediato.