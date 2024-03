Bonera in panchina: nuovo ruolo al Milan

In casa Milan si è pronti ad una svolta epocale: la decisione della dirigenza è presa, accadrà a fine stagione

In principio è stata la Juventus. Spesso il club bianconero è una sorta di precursore in Italia e lo è stato anche per quanto riguarda la “squadra B”. Il progetto della seconde squadre è stato introdotto nel 2018 con la Juventus U23 prima formazione a sfruttare questo regolamento iscrivendo la formazione nel campionato di Serie C.

La squadra – oggi Juventus Next Gen – è servita soprattutto a far crescere i giovani talenti di casa bianconera: da Fagioli a Miretti, da Iling-Junior fino a Soulé sono diversi i calciatori che si stanno imponendo oggi sia con la maglia bianconera che altrove, come l’argentino già in doppia cifra con la maglia del Frosinone.

In questo torneo ai bianconeri si è aggiunta l’Atalanta, un club che da sempre lavora con grande attenzione sui talenti in erba ed ha nel settore giovanile un vero e proprio punto di forza. Basti pensare ai tanti calciatori poi esplosi in prima squadra, punti di riferimento della squadra allenata da Gasperini – ad oggi Scalvini – oppure ceduti a peso d’oro in Italia o all’estero.

Milan, possibile la creazione della squadra B: Bonera in panchina

Un percorso, questo, su cui sta riflettendo con grande attenzione anche il Milan come spiega la Gazzetta dello Sport. Il club rossonero, non è certo un mistero, ha nel settore giovanile un vivaio interessante al quale lo stesso Pioli ha attinto in piena emergenza. Basti pensare al giovane Alex Jimenez ma anche e soprattutto al 16enne Francesco Camarda, cui la squadra Primavera sembra già stargli stretta.

Ecco perché la dirigenza di via Aldo Rossi lavora sull’opzione ma al momento si è alle fasi preliminari: serve, infatti, aspettare fine stagione per capire la fattibilità dell’operazione anche per la disponibilità dell’impianto dove giocare. E, soprattutto, è necessario sperare che qualche club attualmente militante in uno dei tre gironi non si iscriva al prossimo torneo per prenderne il posto.

L’eventualità di una squadra B nel terzo torneo italiano sarebbe una buona opportunità anche per Francesco Camarda e per molti altri compagni della Primavera pronti a mettersi in gioco “con i grandi” senza la necessità di cessioni in prestito con il rischio di accumulare poco minutaggio. In panchina si potrebbe sedere Daniele Bonera, ex calciatore del Milan, una colonna rossonera ed oggi uomo dello staff di Stefano Pioli.