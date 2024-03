Niente Milan, sì alla Juventus: pronto lo scambio

Arrivano aggiornamenti su una nuova pista di mercato emersa nei giorni scorsi per il centrocampo rossonero.

C’è una stagione ancora da concludere e con degli obiettivi importanti da raggiungere, ma ovviamente ogni club sta anche pensando alla prossima campagna acquisti-cessioni. Il Milan sarà nuovamente protagonista, come l’estate scorsa.

Probabilmente non vedremo dieci nuovi volti a Milanello, però ci saranno diverse operazioni in entrata che verranno eseguite. Molto dipenderà anche da quelle che saranno le vendite, visto che alcuni big della squadra di Stefano Pioli sono nel mirino di importanti società europee. In generale, all’organico serviranno sia dei titolari sia delle riserve.

Dalla Premier League alla Serie A: rientro sicuro. Al Milan?

Ci saranno interventi in ogni reparto e certamente i tifosi si aspettano molto soprattutto per quanto riguarda centrocampo e attacco. In mediana serve un giocatore forte fisicamente, capace di recuperare palloni e in generale di dare sostanza.

In questi giorni si è parlato dell’ipotesi Sofyan Amrabat, di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito al Manchester United. In Inghilterra non ha brillato e sembra scontato che il diritto di riscatto non verrà esercitato da parte dei Red Devils, che comunque avevano già speso 9 milioni per il prestito oneroso. Ne servirebbero altri 20 per l’acquisto del cartellino e l’accordo prevedeva anche ulteriori 5 di bonus.

Salvo colpi di scena, il centrocampista marocchino rientrerà a Firenze al termine di questa stagione. Un rientro solo momentaneo, perché poi verrà nuovamente ceduto. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e non sembrano esserci margini per un rinnovo, Amrabat preferisce rimettersi in gioco altrove.

Potrebbe essere una buona occasione per diverse squadre. Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.com, il Milan cerca un centrocampista con quelle caratteristiche ma sta valutando altri profili. L’ipotesi Amrabat è abbastanza fredda, almeno al momento.

Chi ci sta pensando più seriamente è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus e suo grande stimatore. Il club bianconero è pronto a offrire uno scambio con Arthur, ora in prestito alla Fiorentina. Operazione che trova nello stipendio dell’ex Liverpool l’ostacolo principale, serve un “sacrificio” da parte sua per favorire la trattativa.

Dal canto suo, Amrabat sarebbe assolutamente disponibile al trasferimento alla Juventus. Ripartire da una big della Serie A potrebbe essere la soluzione migliore per il suo futuro, dopo la pessima esperienza al Manchester United.