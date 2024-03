Pulisic spiazza Pioli: “Preferisco un altro ruolo”

Christian Pulisic ha rilasciato un’interessante intervista dopo la vittoria dei suoi States della Concacaf Nations League. Parole cruciali sul suo ruolo in campo.

È un periodo splendido per Christian Pulisic, sia sotto il punto di vista dei risultati di squadra, che personali. L’attaccante americano sta probabilmente vivendo il momento più alto della sua carriera. Dopo la caduta libera al Chelsea, il Milan gli ha donato una seconda vita di calciatore, che lui sta sfruttando al meglio anche in Nazionale. Con i rossoneri ha di recente conquistato i quarti di Europa League, come anche il secondo posto in Serie A, ma ancora tutto da confermare.

Con gli Stati Uniti di recente ha invece vinto il trofeo Concacaf Nations League. A livello personale, Pulisic, come detto, sta attraversando un periodo molto positivo. 12 gol in questa stagione, con anche 8 assist a referto. Praticamente, è la migliore annata in termini realizzativi dell’attaccante americano, che mai aveva segnato così tante reti in una stagione. Si era fermato ad 11 nel suo primo anno al Chelsea.

Inutile dire quanto il Milan abbia influito in questo suo secondo exploit. Lo ha ammesso lui stesso ai microfoni di CBS dopo la vittoria sul Messico. “Sto amando la vita a Milano, è incredibile. Ho ritrovato fiducia, penso lo vediate da come gioco. È fantastico lì” ha ammesso Pulisic, rendendo fieri tutti i tifosi rossoneri. Nella stessa intervista si è concentrato sul suo ruolo in campo, sorprendendo un po’ con le sue dichiarazioni. Parole che non possono passare inosservate a Stefano Pioli.

Pulisic, l’ammissione sul ruolo: “Continuo a preferire…”

Christian Pulisic con gli Stati Uniti viene utilizzato dal suo CT sulla fascia sinistra d’attacco, contrariamente al ruolo che invece occupa al Milan, sulla destra. È stato interrogato su tale aspetto, e lui ha fatto un’ammissione particolare. Con la maglia a stelle e strisce c’è il bianconero Timothy Weah a presidiare la fascia destra. Pulisic sulla sinistra continua a trovarsi meglio e lo ha ammesso lui stesso ai microfoni di CBS.

“Non avrei mai pensato di sentirmi così a mio agio sulla destra se devo essere sincero. Ma continuo a preferire giocare sulla sinistra per come posso rientrare sul destro. Il mio modo di giocare è cambiato tanto e ho trovato modi di inserirmi in area e segnare gol anche partendo da destra. Penso di avere tante qualità e di poter far bene in entrambe le zone del campo” ha dichiarato il rossonero.

Dunque, Christian ha parlato molto chiaramente. Il nuovo ruolo al Milan gli piace, e grazie alla sua duttilità riesce a fare benissimo essendosi confermato uno degli elementi più importanti della squadra di Pioli. Ma la fascia sinistra è quella che continua a preferire. Però, sa bene che al Milan è impossibile sostituire in quella zona Rafael Leao, a meno di qualche assenza. Deve abituarsi sempre più Christian, con Pioli che magari proverà a concedergli un po’ più di spazio sulla sinistra quando possibile.