Quale ruolo ricoprirà Kirovski al Milan: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo dirigente

Tutto confermato: il dirigente statunitense tanto voluto da Zlatan Ibrahimovic sarà presto un nuovo membro del management rossonero.

Da diversi giorni a questa parte è spuntata un’indiscrezione, ripresa da tutti i media e gli organi di stampa calcistici, relativa al futuro management rossonero. Il Milan starebbe per inserire nel proprio organigramma una nuova figura dirigenziale.

Il nome è quello di Jovan Kirovski, ex attaccante statunitense che da diverso tempo ricopre il ruolo di direttore tecnico-sportivo nella MLS americana. Si è fatto conoscere come dirigente dei Galaxy di Los Angeles, la nota franchigia californiana nella quale ha militato anni fa anche Zlatan Ibrahimovic, prima del ritorno a Milanello del 2020.

Proprio Ibra ha deciso e spinto per l’ingaggio di Kirovski. I due si conoscono molto bene e si stimano, con Zlatan che sa bene quanto un personaggio innovativo e ricco di idee come lo statunitense possa fare comodo al Milan di oggi e di domani. Tutte queste voci sono state confermate poco fa, dunque l’affare per ampliare il management andrà in porto a breve.

Moretto conferma tutto: Kirovski pronto a firmare

Stamattina è stato il noto giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto a parlare nuovamente dell’approdo di Kirovski in rossonero. Tutto confermato dopo le voci delle scorse settimane: il dirigente nativo di Escondido sarà presto ingaggiato ufficialmente dal Milan.

Sul suo profilo X, Moretto ha rivelato che le tempistiche saranno molto rapide. L’ex Galaxy, che ha lasciato l’incarico nella franchigia americana da qualche mese, a breve firmerà il nuovo accordo che lo legherà al Milan. Contratti in preparazione e dunque nel giro di pochi giorni Kirovski potrà ufficialmente sbarcare a Casa Milan per diventare un nuovo dirigente.

Dettagli dati anche riguardo al ruolo che Kirovski ricoprirà in rossonero. Il manager statunitense dovrebbe occupare un ruolo che faccia da ponte tra la prima squadra ed il settore giovanile. Una sorta di direttore tecnico che possa allargare il suo raggio d’azione fino al vivaio, magari con l’intenzione di creare la tanto chiacchierata seconda squadra, per far crescere al meglio i talenti di Milanello.

Il suo ruolo sarà strettamente in contatto con quello di Zlatan Ibrahimovic, che al momento compare nell’organigramma solo come advisor della proprietà RedBird e del patron Gerry Cardinale, ma che in realtà avrà enorme voce in capitolo sulle scelte dirigenziali e di calciomercato. Un innesto, quello di Kirovski, che va dunque a completare la struttura ed ampliare le skills della dirigenza.