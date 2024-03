Sorpresa Milan: annuncio ufficiale, sarà rossonero fra pochi giorni

Il Milan si rinforza a breve. Nuovo acquisto per il club rossonero, che l’1 aprile accoglierà la giovane figura a Milanello. La notizia è ufficiale.

Il Milan è già proiettato al mercato estivo. Sappiamo bene quanto Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada siano intenti a ricercare nuovi profili per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. Un nuovo attaccante, un nuovo difensore, un nuovo centrocampista… Ogni reparto con tutta probabilità verrà rinfoltito con maggiore qualità. Per fortuna, il club rossonero ha sempre potuto contare sulla figura di Geoffrey Moncada per le sue ricerche di mercato, uno dei fuoriclasse nel ruolo di capo scout.

D’altronde è Moncada ad aver scoperto il talento Mbappé, oggi calciatore più forte al mondo. Al Milan, il talent scout francese ha portato davvero tanti giovani dalle potenzialità enormi, che da diamanti grezzi sconosciuti si sono affermati a top player attuali. E in questa direzione, il club rossonero è pronto a rinforzarsi e a fornire a Moncada un nuovo collaboratore con cui lavorare a stretto contatto. In che senso? Non c’è soltanto il mercato dei calciatori o degli allenatori, ma anche quello degli scout.

Ebbene sì, il Milan è pronto ad accogliere un nuovo scovatore di talenti, che arriva direttamente dall’Olanda. La notizia è ufficiale e riportata dal club straniero.

Milan, un rinforzo nell’area scouting: di chi si tratta

Come apprendiamo da un comunicato ufficiale dell’FC Groningen, dall‘1 aprile il talent scout Wes Beuvink approderà a Milanello. Si tratta di profilo giovanissimo, 25 anni, ma che dal 2020 ricopre la carica di capo scouting del club olandese in questione. Il Groningen ha scritto sul proprio sito ufficiale che “Wes Beuvink il 1° aprile si trasferirà al Milan, dove entrerà a far parte dell’apparato scouting della superpotenza calcistica italiana. Beuvink è alle dipendenze del Trots van het Noorden da settembre 2019, da metà 2020 anche come capo dello scouting”.

Dunque, nuova figura internazionale nell’area scouting rossonera. È facile intuire che si tratti di un profilo giovane ma altamente competente. Altrimenti il Milan non avrebbe scelto di accoglierlo nella sua ‘squadra’. Da fonti olandesi apprendiamo che negli ultimi anni ci sono state diverse critiche a Beuvink, derivate dalla campagna acquisti del Groningen. Soprattutto perché il club è retrocesso in Seconda Divisione la scorsa stagione. Ma in quella in corso è lotta per il ritorno in Eredivisie.

Scopriamo che Beuvink nel 2019 è stato assunto dal Groningen senza alcuna esperienza concreta nello scouting, ma si era fatto notare per le analisi sui calciatori che diffondeva sui social media. Dunque, dal PC al Milan, il 25enne è pronto per un enorme salto di qualità.