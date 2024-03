Zaniolo al Milan: l’annuncio a sorpresa dell’italiano

Le dichiarazioni del giocatore italiano che non chiude ad un futuro al Milan. I rossoneri però non sarebbero gli unici sulle sue tracce

E’ stato uno dei protagonisti delle due amichevoli, che la Nazionale di Luciano Spalletti ha giocato in America contro Venezuela ed Ecuador.

Non ha certo entusiasmato, come d’altronde in questa stagione con la maglia del suo club, ma Nicolò Zaniolo resta uno dei talenti più puri del calcio italiano.

Il giocatore di Massa compirà 25 anni il prossimo 2 luglio e il suo futuro resta tutto da scrivere. Non è per nulla detto che resti in Inghilterra. All’Aston Villa d’altronde non ha giocato tantissimo, poco più di mille minuti, andando a segno solamente tre volte, due in Premier League, contro lo Sheffield United e il West Ham, e una in Conference League nella sfida con lo Zrinjski Mostar.

Zaniolo non ha dunque ancora trovato la realtà giusta dove poter esplodere e un ritorno a casa, in Italia, appare sempre più all’ordine del giorno. Non è un segreto che in passato il Milan provò a portarlo in rossonero, ma poi la Roma preferì cederlo al Galatasaray.

Milan che continua ad essere nei pensieri dell’attaccante italiano: “I rossoneri? Chi lo sa – afferma Zaniolo ai microfoni del Corriere dello Sport -. Ho chiesto al mio procuratore, Claudio Vigorelli, di informarmi solo se e quando c’è qualcosa di concreto. Ora devo concentrarmi sull’Aston Villa”.

Ma un ritorno in Italia appare davvero possibile: “Certo che mi manca molto – prosegue Zaniolo -, gli amici, la famiglia, mio figlio. Ora però tocca ai club definire il mio futuro: il cartellino è di proprietà del Galatasaray. Intanto lasciami dire che che sono grato a Monchi per avere ancora scommesso su di me dopo avermi preso alla Roma quando avevo 19 anni”.

Non solo Milan

Ma non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Il calciatore potrebbe, infatti, fa ritorno a Roma, ma per indossare la maglia della Lazio: “Non so nulla. Ma comunque voglio essere onesto: per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile”.

Zaniolo è dunque pronto a mettersi nuovamente in discussione in Serie A. I problemi fisici che lo hanno condizionato parecchio lungo tutta la sua giovane carriera appaiono ormai alle spalle: “Sono un giocatore forte, integro e motivato che ha ancora voglia di spaccare il mondo”