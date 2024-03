Zirkzee, l’allenatore lo allontana dal Milan: “Meglio altri due club”

L’allenatore ha parlato del futuro di Joshua Zirkzee a Sportitalia. Lo conosce bene e per lui l’attaccante dovrebbe fare altre scelte rispetto al Milan.

Joshua Zirkzee è il primo obiettivo del Milan per l’attacco. Non ci sono più dubbi che le cose stiano così. Di recente, il fatto è stato completamente confermato anche da Matteo Moretto, esperto di mercato in ottica rossonera. Il centravanti olandese ha conquistato ogni consenso nei piani alti di Casa Milan, e adesso si proverà a fare il massimo per aggiudicarselo in estate e consegnargli il ruolo di nuovo titolare della squadra rossonera.

Il Diavolo sa che non sarà così facile acquistare Zirkzee, non tanto per il costo. Il Milan è probabilmente pronto a spendere anche qualcosa come 60 milioni di euro per strapparlo al Bologna, ma c’è da fare i conti con la spietata concorrenza. Sia in Italia che in Europa, l’olandese è molto gettonato. Si parla soprattutto di pretendenti agguerrite in Premier League. Arsenal, Manchester United e Liverpool i club più interessati.

In Italia, il Napoli è probabilmente il club pronto ad ostacolare maggiormente il Milan, ma in maniera inaspettata si è parlato anche di un forte interesse dell‘Inter. Al momento, è un rebus il futuro di Zirkzee, ma quella rossonera resta una delle piste più concrete. Secondo il suo ex allenatore, però, sono altre le squadre davvero adatte a lui per il vicino futuro.

Zirkzee, no al Milan: Spagna o Inghilterra migliori

Ai microfoni di Sportitalia è stato intervistato Ferry Verbeek, ex allenatore di Joshua Zirkzee ai tempi del V. V. Hekelingen. Al tecnico olandese è stato chiesto espressamente del futuro del centravanti. Dove lo vedrebbe bene? Verbeek non ha escluso che il Milan possa essere una buona opzione. “Beh, credo che avrebbe sicuramente un futuro brillante al Milan” ha detto l’allenatore.

Ma, poco dopo, Verbeek ha ammesso che vedrebbe meglio il suo ex giocatore in due club stranieri e certamente più blasonati attualmente. Quali? Liverpool o Barcellona. “Penso che si troverebbe meglio nel suo elemento in club come Liverpool o Barcellona, dove si gioca con molta pressione in avanti e molto possesso palla”.

Dichiarazioni che non piaceranno ai tanti tifosi rossoneri ma che bisogna certamente accettare. Verbeek è uno che conosce molto bene Zirkzee, e in seguito si è così espresso sul suo exploit in Serie A: “Non mi sta sorprendendo, davvero. Si vede che è nel club giusto dove maturare, si vede che si diverte molto, che è motivato ed è cresciuto un po’ nella mentalità e nei rapporti umani rispetto a 3-4 anni fa”.

Chissà se avrà ragione Verbeek sul futuro di Joshua. Adesso non ci resta che attendere l’estate per capire se il Milan riuscirà a battere tutti aggiudicandosi l’enorme talento olandese.