Milan, anche l’Atletico Madrid spiazzato: richiesta shock da 90 milioni

Anche i Colchoneros si volevano iscrivere alla lista delle pretendenti per uno dei sogni di mercato del club rossonero: operazione impossibile.

Una delle certezze che riguardano la prossima campagna acquisti del Milan è l’ingaggio di un nuovo attaccante. Considerando che Olivier Giroud va per i 38 anni e che probabilmente andrà in MLS, l’obiettivo è assicurarsi un bomber capace di dare garanzie in termini di gol.

Anche il futuro di Luka Jovic, a sua volta in scadenza a fine giugno, è incerto e pertanto non è escluso che alla fine siano due i centravanti ad arrivare a Milanello. Nei prossimi mesi capiremo meglio quali scelte verranno prese, intanto sono diversi i nomi che vengono accostati al club rossonero per l’attacco. Uno dei più graditi è indubbiamente Joshua Zirkzee, che il Bologna valuta oltre 50 milioni di euro. Da capire cosa farà il Bayern Monaco, che ha la possibilità di esercitare una clausola di riacquisto da 40 milioni oppure può incassare il 40% della rivendita.

Milan, il “sogno di Ibra” non si realizzerà

Zirkzee piace a tante squadre europee importanti e, anche se rimanere in Italia è un’opzione che gradirebbe molto, sarà difficile vederlo con la maglia del Milan. Ovviamente, i centravanti forti costano e bisogna essere pronti a investire pesantemente se si vuole arrivare a certi profili.

Un bomber che viene associato spesso al Diavolo di recente è Viktor Gyokeres, stella dello Sporting CP. Stagione super la sua: 36 gol e 14 assist in 39 partite. Numeri importanti e che non hanno lasciato indifferenti né il Milan né altri importanti club europei.

Secondo quanto rivelato da AS, l’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio con il club portoghese per capire le condizioni di una eventuale trattativa. La risposta è stata molto chiara: servono 90 milioni. Si tratta di un prezzo altissimo, di 10 milioni inferiore rispetto alla clausola di risoluzione da 100 milioni presente nel contratto del 25enne svedese.

Lo Sporting è inflessibile su questa valutazione, considerata irraggiungibile dall’Atletico Madrid. E sicuramente anche per il Milan non è possibile arrivare a pagare un prezzo del genere. Anche se il Gyokeres è un profilo molto gradito al suo connazionale Zlatan Ibrahimovic, advisor del club rossonero, la sensazione è che non sia destinato ad approdare a Milano.

Più facile ipotizzare un trasferimento in Premier League, dove potrebbe essere il “solito” Chelsea a fare l’ennesima follia di mercato. Già a gennaio si era parlato di un tentativo dei Blues, vedremo se in estate succederà qualcosa sull’asse Londra-Lisbona.