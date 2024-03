Milan, obiettivo a rischio: inserimento del Bayer Leverkusen

Il club tedesco ha messo nel mirino uno degli obiettivi della dirigenza rossonera: sfida di mercato in arrivo?

Il Milan nella prossima campagna acquisti prenderà sicuramente un nuovo terzino sinistro. L’obiettivo è quello di tenere Theo Hernandez, rinnovandogli il contratto, e di comprare un vice che possa dare buone garanzie.

Ovviamente, riuscire a prolungare l’accordo con Theo è fondamentale, perché senza firma diventerebbe concreto il rischio di doverlo cedere. In questo scenario, la dirigenza sarebbe chiamata ad acquistare sia un nuovo titolare sia un sostituto. Preso per dire cosa succederò, però il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Antonio D’Ottavio hanno già un po’ di nomi sulla loro lista.

Milan, concorrenza tedesca per un terzino

Tra le idee del management sportivo rossonero c’è Patrick Dorgu, 19enne danese che si sta mettendo in luce con la maglia del Lecce. Il club pugliese lo ha comprato nell’estate 2023 dal Nordjaelland per soli 200 mila euro e adesso vale decisamente di più. In stagione 25 presenze, un gol, un assist e diverse prestazioni convincenti.

Il Milan lo sta seguendo con grande attenzione. I colleghi di Tuttomercatoweb rivelano che i rossoneri lo hanno visionato da vicino almeno due volte nelle ultime settimane. In Italia è stato accostato anche alla Juventus, mentre in Bundesliga sembra essere il Bayern Leverkusen il club maggiormente interessato. Le Aspirine lo hanno seguito nell’ottica di una eventuale cessione di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro che sta disputando una stagione fantastica.

Non è ancora chiara la valutazione di mercato di Dorgu, che dipenderà inevitabilmente da come concluderà il campionato il Lecce. Se ci sarà la salvezza, ci sarà un determinato prezzo, in caso di retrocessione sarà un po’ più basso. Il sito specializzato Transfermarkt valuta il cartellino 7 milioni di euro, ma potrebbero servirne di più per strapparlo alla società giallorossa.

In una eventuale trattativa sarà possibile anche inserire una contropartita tecnica per cercare di abbassare l’esborso di denaro. Nella scorsa stagione il Milan aveva prestato Lorenzo Colombo al Lecce e i rapporti tra i club sono buoni. C’erano stati rumors su un tentativo rossonero per Dorgu già nel mercato di gennaio, però Pantaleo Corvino ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate. La cessione del giocatore è valutata solo per l’estate.

Il giovane terzino non avrà problemi a trovare una buona sistemazione. Intanto, è concentrato sulla salvezza del Lecce e sul cercare di conquistare la convocazione della Danimarca per il prossimo Europeo. La chiamata della nazionale maggiore può far aumentare il prezzo del cartellino.