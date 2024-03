Pericolo per il Milan: sul talentino rossonero irrompe Guardiola

Anche il Manchester City di Pep Guardiola si è iscritto alla corsa per un giovane talento rossonero: il Milan rischia di perderlo

Occhio al Manchester City: Pep Guardiola ci vede lungo, e ancora una volta sembrerebbe aver individuato un futuro campione tra le fila dei rossoneri. Non proprio una notizia felicissima per il Milan. Stando così le cose potrebbe essere ancora più faticoso per il club riuscire a trattenere il proprio talentino, un calciatore ancora giovane ma in grado, potenzialmente, di diventare uno dei giocatori più forti d’Europa nel suo ruolo.

Un obiettivo che peraltro va controcorrente rispetto alla filosofia recente dei Citizen. Per quanto da anni ormai la squadra allenata da Guardiola sia una delle più forti al mondo, per filosofia la società non è mai stata in prima linea per i ragazzi giovanissimi, quelli da far crescere e poi esplodere tra le proprie rappresentative giovanili. Non a caso, negli ultimi tempi sono solo due i campioni degni di nota venuti fuori da un serbatoio non proprio scarico, ma comunque non particolarmente ricco di talenti. E si tratta di giocatori del calibro di Phil Foden e Rico Lewis.

Questo non vuol dire però che Pep non abbia a cuore le sorti delle giovanili del City, e soprattutto le sorti del club più in generale. E se in giro per l’Europa c’è un ragazzo talentuoso che potrebbe fin da subito fare la differenza sia nell’Under 21 che, poco alla volta, nel City dei grandi, nella sua filosofia è giusto tentare il tutto per tutto per accaparrarselo. Una notizia che non lascia particolarmente sereni i tifosi del Milan.

Guardiola mette nel mirino il talento del Milan: la reazione del club rossonero

Con la maglia del Milan, ma anche con quella della Nazionale Under 17, Francesco Camarda sta dimostrando gara dopo gara di avere qualcosa di speciale, un non so che in grado di renderlo tra i ragazzi della sua età l’attaccante più promettente. E forse non solo in Italia.

Il fatto che abbia già debuttato in Serie A, a soli 15 anni e 260 giorni (record storico per il nostro campionato), non è un caso. Non è un premio che Pioli ha voluto fare al ragazzo per la sua professionalità ma una sorta di consacrazione per un calciatore che ha davanti a sé un futuro brillante.

Anche per questo motivo già da tempo il Milan sta cercando di lavorare per fargli firmare il primo contratto da professionista, unico modo per poterlo blindare e difendersi dalle seduzioni arrivate, negli ultimi tempi, sia da club italiani come l’Inter che da alcune grandi squadre europee, come Chelsea e Arsenal.

Tra le pretendenti a Camarda si sarebbe però inserito con prepotenza negli ultimi giorni anche il City di Guardiola. Lo stesso tecnico avrebbe espresso il proprio parere favorevole con la società per l’acquisto, probabilmente perché convinto di poter fare dell’attaccante italiano una sorta di nuovo Haaland.

L’unica buona notizia per i rossoneri è che la Brexit non permette ai ragazzi con età inferiore ai 17 anni di potersi trasferire subito in Inghilterra. Ciò vuol dire che, almeno per il momento, l’interesse del City dovrebbe rimanere tale, dando tempo ai rossoneri di arrivare al fatidico accordo per il contratto che dovrà legare Camarda al Milan ancora a lungo, magari blindato da una ricca clausola rescissoria. Un contratto che molti tifosi aspettano con ansia, convinti che il futuro del club possa passare anche da una firma solo apparentemente scontata.