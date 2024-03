Milan, Pioli resta? Novità sul contratto

Tuttosport fornisce aggiornamenti su quella che è la situazione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico va sempre più verso la conferma, ma con una novità.

Il Milan di questa stagione ha regalato gioie e dolori alla sua tifoseria. L’andamento dei rossoneri è stato parecchio altalenante e si è contraddistinto per cadute clamorose e successi maestosi. Insomma, un mix di risultati che inevitabilmente ha messo un punto interrogativo sul futuro della panchina. Doveva essere la stagione della consacrazione, soprattutto grazie al gran mercato della scorsa estate. Ma gli infortuni, come l’uscita dalla Champions League e lo Scudetto perso in netto anticipo hanno alzato un polverone attorno a Stefano Pioli.

Così tanto che la posizione del tecnico emiliano è stata presto messa in bilico, con una lunga serie di nomi accostati al club come possibili sostituti. Da Antonio Conte a Thiago Motta, le suggestioni maggiori, ma anche Roberto De Zerbi o Julen Lopetegui sono stati profili che hanno animato le discussioni sul prossimo allenatore del Milan. La sensazione generale è stata che qualcosa si fosse rotta tra Pioli e tutto l’ambiente. I derby persi hanno fomentato tale ipotesi.

Nel recente periodo, però, la squadra è stata in grado di rialzarsi e segnare nuovamente un andamento molto positivo. Il Milan ha conquistato il secondo posto in Serie A, che deve però mantenere sino alla fine, ed ha fatto accesso ai quarti di finale di Europa League. Anche su questo fronte soprattutto, si vuole andare fino in fondo, conquistando la finale e chissà il trofeo. Insomma, le prerogative sono di nuovo diventate positive, e hanno allontanato Pioli dal possibile esonero estivo.

Pioli ancora al Milan: ma solo per una stagione

C’è ancora un finale tutto da godere e in cui dare tutto per dimostrare di meritare la conferma, ma Tuttosport, in edicola oggi, vede Pioli verso la conferma. E aggiunge qualche dettaglio importante. Il quotidiano sportivo torinese sottolinea che le chance di permanenza di Pioli al Milan sono in aumento. Il tecnico ha riconquistato man mano fiducia nell’ultimo periodo, e ciò ha reso entusiasti il club e alcuni tifosi. Ma se Pioli dovesse davvero restare al Milan in estate, lo farebbe solo ad una condizione.

La novità viene esplicata appunto da Tuttosport, il quale spiega che il tecnico potrebbe restare sulla panchina anche senza rinnovo, quindi con il contratto in scadenza nel 2025. Questa è una prassi abbastanza comune negli Stati Uniti e meno in Italia. Ma pare che siano queste le intenzioni di RedBird e Gerry Cardinale.